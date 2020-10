Titul v mlze, softbalisté Chomutova čelí ve finále extraligy mečbolu

„Série ještě nekončí. Už v neděli jsme na tom byli lépe než v sobotu. Kdybychom ve čtvrté směně, kdy jsme měli obsazené všechny mety, dali jediný odpal, tak by to bylo jinak,“ tvrdil Jan Řápek, trenér chomutovských Beavers.

V prvním zápase padli v kadaňském azylu 0:4, den nato ztroskotali u soupeře 0:7. Zářil havlíčkobrodský nadhazovač Michal Holobrádek (na snímku), v neděli povolil soupeři jediný úspěšný odpal. „Zatím je pro nás těžké se srovnat s Holobrádkem, je to především o našich hlavách,“ míní Řápek.

Druhý duel zlomil až tříbodový homerun Tomáše Kliena. „Až v poslední chvíli jsme se dokázali prosadit, jinak to bylo vyrovnané,“ mínil Klien. „Ale můj výkon to nezhodnocuje, protože mi to proti chomutovskému Malému tolik nejde. Je to nepříjemný nadhazovač, který umí dobře kroutit balony.“

Hroši můžou finále ukončit už v sobotu v Kadani, kde se hraje od 14 hodin, případně doma den poté. „Už nemáme co ztratit, nechceme prohrát. Půjdeme do toho s úsměvem a s dobrou náladou a vyhrajeme,“ hecuje Řápek z Chomutova. „Očekávám opět boj o každou metu, bude to krásný zápas,“ tuší havlíčkobrodský Klien.