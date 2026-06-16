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Softbalistky zahájily domácí základní část MS porážkou 1:7 s Australankami

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  22:51
České softbalistky zahájily domácí základní fázi mistrovství světa porážkou 1:7 s Austrálií. Tým trenéra Mikea Renneyho si v Praze zkomplikoval boj o jedno ze dvou postupových míst do finálové části šampionátu, která se uskuteční příští rok.

Mistrovství světa softbalistek: Česko - Austrálie. | foto: ČTK

Další duely sehrají Češky ve středu, od 10:00 proti Kubě a od 19:00 proti Itálii.

V Praze se koná jedna ze tří šestičlenných skupin mistrovství světa. Další dvě se odehrají v červenci a září v Limě a Oklahomě. Australanky, které finálový turnaj pro osm nejlepších týmů v příštím roce hostí, mají účast jistou bez ohledu na své vystoupení v Praze. Pokud si nevybojují přímou účast, dostanou jednu ze dvou divokých karet.

Češky inkasovaly jako první, kdy obdržely úvodní bod ve druhé směně. Po homerunu Jany Furkové na začátku třetí směny sice srovnaly, ale Australanky vzápětí vrátila do vedení dvoubodovým odpalem za plot Shaylan Whatmanová. V páté a šesté směně přidaly soupeřky po dalších dvou bodech a Češky se už v závěru neprosadily.

Po středečních zápasech s Kubou a Itálií se Češky utkají ve čtvrtek s Tchaj-wanem a v pátek proti Kanadě. Souboje o postup vyvrcholí o víkendu. V sobotu zabojují mezi sebou o první postupové místo nejlepší dva celky ze základní části. Poražený z tohoto duelu se pak utká o druhé postupové místo s vítězem utkání mezi třetím a čtvrtým celkem základní části.

Mistrovství světa softbalistek

skupina A v Praze

Česko - Austrálie 1:7
Kanada - Itálie 11:10

21:30 Kuba - Tchaj-wan

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Informace nevíc

Tipsport - partner programu
Irák vs. NorskoFotbal - Skupina I - 17. 6. 2026:Irák vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
17. 6. 00:00
  • 14.30
  • 6.76
  • 1.23
Argentina vs. AlžírskoFotbal - Skupina J - 17. 6. 2026:Argentina vs. Alžírsko //www.idnes.cz/sport
17. 6. 03:00
  • 1.44
  • 4.63
  • 8.23
Rakousko vs. JordánskoFotbal - Skupina J - 17. 6. 2026:Rakousko vs. Jordánsko //www.idnes.cz/sport
17. 6. 06:00
  • 1.36
  • 5.17
  • 9.30
Program a výsledky
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