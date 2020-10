4:0 a 7:0. Brodští softbalisté jsou krok od dalšího mistrovského triumfu

Holobrádek: Únava? Jsme v play off módu Je to trochu paradox. Havlíčkobrodští softbalisté sice před startem finále extraligy mužů měli o hodně kratší pauzu než jejich soupeř z Chomutova, v prvních dvou zápasech však své manko dokázali proměnit v zisk. „Semifinálová série s Ledenicemi byla hodně vyrovnaná a náročná, do čtvrtečního večera, potažmo noci jsme hráli o postup. Poslední pátý zápas se hrál do nastavené směny,“ zmínil nadhazovač Michal Holobrádek, že rozhodující utkání předchozí série končilo ve čtvrtek až o půl jedenácté v noci. „Takže jsme byli v play off módu a na něj jsme jenom plynule navázali ve finále. A tam nám to zatím vyšlo,“ liboval si. V náročném programu nebyl prostor na odpočinek. „Bylo to specifické, skoro co dva dny jsme jezdili někam na zápasy, půlka z nich se rušila kvůli dešti,“ vzpomíná Holobrádek. „Věděli jsme, že před začátkem finále budeme mít jediný den pauzu. Naopak Chomutov asi dva týdny nehrál ostrý zápas,“ pokračuje Holobrádek. Ten připouští, že v tomto týdnu si rád odpočine. „Mám to sice nastavené tak, že jakmile je play off, snažím se únavu nevnímat. Každý den, každý zápas se snažím připravit co nejlépe, jak to jde. Ale nebudu lhát, že za týden pauzy jsem rád. Myslím, že nám to pomůže,“ tvrdí. Zároveň připouští, že ani za stavu 2:0 není možné sílu Beavers podcenit. „Chomutov a jeho hrozby, které mají na pálce, tu pořád jsou. O víkendu to zase bude o něčem úplně jiném,“ očekává. Nepříjemným faktem je, že v dalších bitvách už extraligové softbalisty nebudou moct podpořit fanoušci. „Budou platit vládní opatření, atmosféra na dalších zápasech bude jiná,“ uvědomuje si kouč Havlíčkova Brodu Dušan Šnelly. „Samozřejmě, softbal není fotbal nebo hokej, kde by chodily tisícovky diváků. Ale je blbé, že naši fanoušci nemohou být u toho,“ doplnil. „Je to škoda, nejdůležitější zápasy sezony budou bez diváků. Přitom na play off vždycky lidé přijdou,“ lituje Holobrádek. „Ale s tím se nedá nic dělat, budeme se s tím muset popasovat.“ Cíl je jasný: „Tento týden si chceme odpočinout, bude čas potrénovat a v sobotu zkusíme sérii na první pokus vyhrát,“ naznačil Šnelly, že už by se nerad vracel na nedělní duel do Havlíčkova Brodu.