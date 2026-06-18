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České softbalistky na MS v Praze nestačily na Tchaj-wan, s postupem to mají nahnuté

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  22:58
České softbalistky prohrály v domácí základní fázi mistrovství světa s Tchaj-wanem 1:8, utkání skončilo předčasně v páté směně. Týmu trenéra Mika Renneyho se tak znovu vzdálila šance na jedno ze dvou míst, které by jim zaručilo postup do finálové části šampionátu.

Momentka ze zápasu mistrovství světa softbalistek - Česko - Austrálie | foto: Vondrouš RomanČTK

V pátek Češky zakončí základní skupinu proti Kanadě (od 19:00).

Češkám patří s bilancí jedné výhry a tří porážek dělené a poslední postupové čtvrté místo s Itálií. S tou však prohrály ve středu 2:10, a zatímco české hráčky čeká v pátek utkání proti dosud neporažené Kanadě, Italky uzavřou základní část proti Kubě, která zatím nevyhrála ani jeden ze čtyř zápasů.

Softbalistky proti Tchaj-wanu držely krok jen úvodu. Klíčové manko nabraly především ve třetí směně, v níž inkasovaly šest bodů a prohrávaly již 0:7. Jediný bod českého týmu stáhla ve čtvrtém inningu Veronika Klimplová.

Softbalistky v domácí základní části MS porazily Kubu, pak padly s Itálií

Souboje o postup do finálové části MS, která se uskuteční příští rok v Austrálii, vyvrcholí o víkendu. V sobotu zabojují mezi sebou o první postupové místo nejlepší dva celky základní části. Poražený se pak utká o druhé postupové místo s vítězem utkání mezi třetím a čtvrtým celkem tabulky.

V Praze se koná jedna ze tří šestičlenných skupin mistrovství světa. Další dvě se odehrají v červenci a září v Limě a Oklahoma City.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Kanada vs. KatarFotbal - Skupina B - 19. 6. 2026:Kanada vs. Katar //www.idnes.cz/sport
19. 6. 00:00
  • 1.28
  • 6.08
  • 11.60
Mexiko vs. Jižní KoreaFotbal - Skupina A - 19. 6. 2026:Mexiko vs. Jižní Korea //www.idnes.cz/sport
19. 6. 03:00
  • 2.07
  • 3.32
  • 4.10
Bouzková vs. MariaováTenis - - 19. 6. 2026:Bouzková vs. Mariaová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 12:00
  • 1.66
  • -
  • 2.22
Viďmanová vs. TeichmannováTenis - - 19. 6. 2026:Viďmanová vs. Teichmannová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 12:00
  • 2.00
  • -
  • 1.81
Nosková vs. BadosaováTenis - - 19. 6. 2026:Nosková vs. Badosaová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 12:30
  • 1.47
  • -
  • 2.73
Svrčina vs. HeideTenis - - 19. 6. 2026:Svrčina vs. Heide //www.idnes.cz/sport
19. 6. 13:30
  • 1.74
  • -
  • 2.09
Program a výsledky
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Výsledky

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