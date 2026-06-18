České softbalistky na MS v Praze nestačily na Tchaj-wan, s postupem to mají nahnuté

V pátek Češky zakončí základní skupinu proti Kanadě (od 19:00).
Češkám patří s bilancí jedné výhry a tří porážek dělené a poslední postupové čtvrté místo s Itálií. S tou však prohrály ve středu 2:10, a zatímco české hráčky čeká v pátek utkání proti dosud neporažené Kanadě, Italky uzavřou základní část proti Kubě, která zatím nevyhrála ani jeden ze čtyř zápasů.
Softbalistky proti Tchaj-wanu držely krok jen úvodu. Klíčové manko nabraly především ve třetí směně, v níž inkasovaly šest bodů a prohrávaly již 0:7. Jediný bod českého týmu stáhla ve čtvrtém inningu Veronika Klimplová.
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Softbalistky v domácí základní části MS porazily Kubu, pak padly s Itálií
Souboje o postup do finálové části MS, která se uskuteční příští rok v Austrálii, vyvrcholí o víkendu. V sobotu zabojují mezi sebou o první postupové místo nejlepší dva celky základní části. Poražený se pak utká o druhé postupové místo s vítězem utkání mezi třetím a čtvrtým celkem tabulky.
V Praze se koná jedna ze tří šestičlenných skupin mistrovství světa. Další dvě se odehrají v červenci a září v Limě a Oklahoma City.