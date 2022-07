Softbalistky další evropskou medaili nezískaly, s Itálií prohrály i podruhé

Češky obhajovaly loňský bronz, ale snily o postupu do finále, které si naposledy zahrály před 21 lety doma v Praze. Při novém herním systému turnaje se dostaly do šestičlenné skupiny bojující o medaile, v níž už dříve na Italky narazily a utrpěly debakl 1:13.

V pátek naopak přehrály jasně 9:0 do té doby neporažené Britky a na závěr na italské favoritky narazily znovu. Ani napodruhé dvanáctinásobné mistryně Evropy nezdolaly. Nenavázaly tak na nedávné medailové úspěchy mládežnických výběrů, neboť muži do 23 let ME v Sezimově Ústí ovládli a softbalistky do 22 let získaly v Kunovicích stříbro.