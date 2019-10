Softbaloví skauti z Břeclavi sahali po titulu, padli až ve finále

„Na tým jsem obrovsky hrdý. Po postupu do finále jsem dostal nespočet gratulací, zakladatelé z toho dokonce radostí brečeli. Chtěli jsme ale minimálně finálovou sérii prodloužit do čtvrtého utkání, které bychom odehráli doma,“ uvedl břeclavský trenér Dušan Borbély, jehož celek stojí na odchovancích z bývalého skautského oddílu. „Průměrný věk našeho týmu je osmnáct let. V těch klucích je budoucnost českého softbalu,“ věří Borbély.

Softbalový stadionek stojí v Břeclavi teprve tři roky, za tu dobu se zdejší tým vyškrábal ze třetí nejvyšší soutěže až mezi tuzemskou elitu. Letos těžil z toho, že do play off postoupili všichni extraligoví účastníci.

„To samozřejmě vytvoří klid pro hráče, a jelikož máme mladý tým, mohli jsme z toho těžit dvojnásobně. Kluci trénují třikrát týdně s týmem a dvakrát individuálně kondičně. V zápasech se pak projevuje naše fyzická síla, která v kombinaci s nezatíženou hlavou, bez tlaku na výsledek, přinese právě onen výsledek,“ popisuje Borbély.

Vzhledem k mimořádně mladému kádru mohou Locos vyhlížet nadějnou budoucnost.

„Kluci jsou namotivovaní a cílevědomí, nicméně si uvědomujeme, že obhajoba bude mnohem těžší. Soupeři už nás znají a dokážou se lépe připravit. Musíme se posouvat dopředu. Chceme zavést software, který bude pomáhat v tréninku technické stránky hry, chystáme infrastrukturní vylepšení,“ plánuje Borbély.