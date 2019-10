Zlatý double softbalových Ledenic. Domácí šampionát ovládli muži i ženy

Před týdnem v Ledenicích slavili první vítězství mužů v extralize. A o uplynulém víkendu si to zopakovali. Hráčky Žraloků porazily doma Eagles Praha 8:1 a 9:2. Sérii opanovaly 3:0 a potřetí v řadě vyhrály českou nejvyšší soutěž.

Klub si letos připomíná 20 let od založení a lepší dárek než double, si nemohl přát. „Pro nás je to pohádka. Tenhle úspěch znamená strašně moc pro nás všechny, co se kolem softbalu pohybujeme,“ uvedla prezidentka klubu Hana Korčáková.

Nedělní zápas nezačal pro Jihočešky dobře. V první směně se hledaly a na soupeřky brzy ztrácely dva body. Samy nebodovaly ani ve druhé směně. Obrat přišel ve třetí, když Martina Lacknerová dokázala zázračně lapit odpal hostující hráčky.

Tento důležitý moment znamenal, že domácí hráčky, které do té doby byly nezvykle tiché, začaly ožívat. A na hře se to rychle projevilo. Body přibývaly a skóre se zastavilo na čísle devět. Rozdíl sedmi bodů znamenal, že pokud Eagles do páté směny nesníží, bude konec.

„Soupeř nasadil ve třetí směně silné pálkařky a bylo důležité, že je Verča (Pecková) dokázala vynulovat. Holky pak rozjely svoji hru,“ uvedl trenér Ledenic Aleš Pavel. Domácí nadhazovačka a reprezentantka Veronika Pecková v dalších směnách nedala Eagles téměř žádnou šanci na snížení. Zápas byl proto předčasně ukončený v polovině páté směny.

Hráčky Ledenic vyhrály extraligový titul potřetí v řadě a završily hattrick. „Strašně si toho vážíme, protože jde o výsledek dlouhodobé práce,“ dodal Pavel.

Sílu Jihočešek uznal i trenér Eagles Petr Marek. „Druhé místo je pro mě málo, ale z pohledu klubu byla sezona dobrá. Ledenice byly v sérii dominantní ve všech ohledech.“

I když sezona právě skončila, nastává otázka, co bude s klubem po historickém úspěchu dál. „V současné kvalitě a formě bychom neměli mít menší cíle a myslím si, že o čtvrtý titul se pokusíme zabojovat. Kádr budeme ještě řešit,“ uvedl Pavel.

Prezidentka klubu prozradila po konci sezony bližší pohled: „Laťku jsme si sice postavili hodně vysoko, ale kvůli tomu sport děláme. Nad další sezonou přemýšlíme už několik měsíců. Řešíme personální i organizační věci,“ uvedla Korčáková.

Klub v případě nutnosti může využít i své juniory. „Určitě na ně dojde,“ potvrzuje Korčáková. „Věřím, že ještě několik sezon budeme mít oba týmy kvalitně obsazené. Pokud se podívám do budoucnosti, tak chceme dál patřit mezi nejlepší týmy v Česku.“

Žraloky čeká pohárová Evropa

Oba extraligové týmy budou v nové sezoně čekat evropské poháry. Muži se představí v Super Cupu, ženy v Premier Cupu. Jestli mají šanci uspět i tam, se uvidí podle posílení kádrů. Systém evropských soutěží je nastavený poněkud netradičně. Kluby si pro turnaje mohou pozvat na hostování kohokoli. A to doslova. V jednotlivých týmech se mohou během jednoho týdne ukázat i nejlepší hráči a hráčky z celé planety.

„Kvůli tomu je strašně těžké říkat naše ambice. Uspět na těchto turnajích je samozřejmě sen, ale už to prakticky není klubová soutěž. Je to mix toho nejlepšího, co se povede sehnat. Úroveň pohárů se strašně zvedla a konkurence bude obrovská,“ dodala Korčáková.

Pokud nechtějí být Ledenice pozadu, musí také posílit. „Je to otázka peněz. Pokusíme se o to. Příští rok hostíme mistrovství Evropy mužů a čeká nás plno organizačních věcí. Nebude to jednoduché,“ dodala prezidentka klubu.