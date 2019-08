Šest výher v řadě pro Hrochy. Posílení softbalisté touží uspět

Před letní přestávkou, během které se v Praze a v Havlíčkově Brodě konalo letošní mistrovství světa, se v osmičlenné tabulce nejvyšší soutěže překvapivě nacházeli až na předposlední sedmé příčce.



Poté však přišel velký zvrat.

Australského nadhazovače Harrisona Pudnera, který na Vysočinu dorazil před světovým šampionátem díky projektu České softbalové asociace, nahradil Venezuelan Luis Miguel Colombo Pérez.

„Na postu nadhazovače jsme posílili,“ těší Dušana Šnellyho, generálního manažera havlíčkobrodského klubu. „Colombo Pérez je účastníkem mistrovství světa. Házel i zápas Venezuela – Česká republika, který Venezuela vyhrála 7:0,“ zmiňuje Šnelly.

Doplnění týmu se projevilo hned na výsledcích. Ve zbývajících šesti zápasech základní části si Hroši připsali šest výher.

Ilustrační foto trenéra Dušna Šnellyho.

„Díky tomu jsme se vyhoupli až na třetí místo, se kterým jsme už ani nepočítali,“ těší Šnellyho. „Pro čtvrtfinále jsme se tak dostali mezi nasazené týmy.“

Havlíčkův Brod má možnost třetí volby, ještě před ním si soupeře pro úvodní kolo play off určí vítěz základní části z Ledenic a druhé Spectrum Praha.

„Uvidíme, jaké na nás zbydou možnosti. Jasno bude během tohoto týdne,“ věří Šnelly, který odhaduje, že ve hře zůstanou severočeské celky Chomutov a Most nebo Břeclav.

Brodský cíl pro vyřazovací část soutěže, která startuje v sobotu 7. září, je jasný. „Chceme minimálně do semifinále,“ říká Šnelly.

A poté dodává: „Extraliga se dá buď vyhrát, nebo nevyhrát. A pak je jedno, jestli jste skončili ve čtvrtfinále, nebo v semifinále. My do toho jdeme s tím, že bychom rádi získali titul.“

Před play off už vedení Hrochů s dalším posilováním kádru nepočítá. „Nám bude stačit, když dáme do kupy náš kádr, který máme. Což se nám na jaře moc nedařilo, měli jsme z různých důvodů spoustu absencí,“ říká Šnelly. „Tento týden se nám ale z Ameriky po letní sezoně vrací Michal Holobrádek, takže na play off budeme mít dva super nadhazovače.“

Podle něj je hlavním favoritem na zisk mistrovského titulu celek Ledenic, který dosud prohrál jen pět z osmadvaceti utkání.

„Základní část vyhráli suverénně, v kádru mají řadu reprezentantů. Takže mají velmi silný tým a hlavně velkou touhu, protože titul se jim ještě vyhrát nepodařilo,“ zmiňuje Šnelly. „Počítám s tím, že to bude jeden z účastníků finále.“