V Brodě dobře vědí, že bez nadhozu to v softbalu zkrátka nejde

„Více méně to bylo dopředu jasné, že tento víkend nemůže dopadnout jinak,“ přiznává Šnelly. „Nejsme z toho špatní, protože se stalo to, že nám už všichni hráči odjeli na letní sezonu do Ameriky.“

Závěr jarní části sezony tak Hroši museli zvládnout nejen bez trojice Argentinců – Larrabury, Garoliniho a Zanutinniho, ale také čtveřice českých hráčů – Macase, Kučírka, Šedy a Voráčka.

„Chybělo nám sedm hráčů základní sestavy, a především všichni tři nadhazovači,“ krčí rameny Šnelly. „A náš sport se bez nadhozu moc hrát nedá.“

Havlíčkův Brod sice na soupisku připsal dva šestnáctileté juniory, to však rozhodně stačit nemohlo. „Bez sedmi hráčů a jediného nadhazovače se hraje těžko. Prostě bylo jasné, že to dopadne takhle,“ nedělá si ze čtyř porážek hlavu Šnelly.

„Sice jsme si trochu pohoršili v tabulce, ale naštěstí jsme měli dost nahráno. Teď navíc následuje letní přestávka a na konci srpna se nám všichni hráči vrátí,“ uklidňuje šéftrenér brodského týmu.

Další dvě zahraniční posily

Poslední prázdninový týden totiž Hrochy čeká vrchol sezony, evropský klubový turnaj Super Cup v Praze. „Ten je obdobou fotbalové Ligy mistrů,“ říká Šnelly, jenž prozradil, že před Super Cupem Havlíčkův Brod ještě výrazně posílí.

„Připojí se k nám první nadhazovač venezuelské reprezentace Maiker Pimentel a vnitřní polař z Nového Zélandu Joshua Kingi, který v minulosti za Hippos už hrál,“ upřesnil Šnelly.

Hroši (v tmavém) ve dvaceti jarních zápasech extraligy vybojovali třináct vítězství a na třetím místě ztrácí jediný bod na druhou Břeclav a dva body na vedoucí Chomutov.

Cíl je jasný. Zkusit uspět hned na dvou frontách. Vedle Super Cupu také následně v české extralize. „Doufejme, že v lize se dostaneme minimálně do finále s Břeclaví,“ zmiňuje Šnelly největšího favorita domácí soutěže.

„Chceme zkusit konkurovat Břeclavi, která vyhrála dva ročníky po sobě,“ určil jasný úkol Šnelly. „Je silná zejména díky tomu, že má dva naše reprezentační nadhazovače,“ ocenil sílu dvojice Osička–Holobrádek. „Zbytek ligy, pokud se jim chce zkusit postavit, musí hledat stejně dobré nadhazovače. A ti už v Čechách nejsou,“ míní Šnelly. „My jsme se proto rozhodli vsadit na cizince.“

Dostat pod sebe Chomutov

Pro zbytek dlouhodobé části extraligy má Brod jasně nastavenou strategii. „Do konce máme osm zápasů a s tím, jak je to rozehrané, se na podzim pokusíme o druhé místo po základní části. To dává přímý postup do semifinále,“ vysvětluje brodský kouč.

„Břeclav si podle mě bez problémů uhraje první místo. Pro nás bude důležité stáhnout pod sebe Chomutov,“ zmiňuje aktuálního lídra soutěže, který má před Brodem dvoubodový náskok.

„Chomutov máme dvakrát doma, s Břeclaví už máme odehráno. Tak si myslím, že by přímý postup do semifinále mohl vyjít,“ přeje si Šnelly. „A když ne, budeme hrát čtvrtfinále. A se sestavou, kterou máme nachystanou, to musíme zvládnout.“