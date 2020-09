Chceme hrát o titul, hlásí havlíčkobrodský softbalista Holobrádek

V semifinálové sérii softbalového play off extraligy mezi Havlíčkovým Brodem a Ledenicemi slavil vítězství zatím pokaždé tým, který vstupoval do utkání v roli hosta. První souboj o postup do extraligového finále zvládli havlíčkobrodští Hroši skvěle, z Ledenic si vezli výhru 6:1. Jenže doma pak na svoje úvodní vystoupení nedokázali navázat, prohráli 0:9 a stav série hrané na tři vítězství je proto v tuhle chvíli nerozhodný 1:1.