Trenér a nadhazovač. Softbalisty Havlíčkova Brodu posílili Australané

Na úvod celek Hrochů, který po zisku dvou mistrovských titulů ve finále minulého ročníku podlehl nejtěsnějším rozdílem 2:3 na zápasy pražskému Tempu, čekají o víkendu čtyři domácí zápasy. V sobotu v Hippos Areně přivítají Painbusters Most (14.00 a 16.00), v neděli Beavers Chomutov (11.00 a 13.00).

Tým do utkání povede nový hlavní kouč, Australan Darrin Lee Hedbitch, který jako trenér vlastní čtyři tituly mistra světa: tři juniorské a jeden seniorský. „V kontaktu jsme s ním byli už od loňského podzi- mu, kdy mu skončila dlouhodobá smlouva u australského národního svazu,“ popisuje šéf havlíčkobrodského klubu Dušan Šnelly.

„Zachytili jsme jeho inzerát, rozhodli jsme se ho kontaktovat a nakonec jsme se dohodli na všech podmínkách,“ prozrazuje Šnelly. „Po prvních měsících, kdy tady je, musím říct, že to byla určitě dobrá volba,“ dodává.

Hedbitchovým asistentem bude Martin Zakouřil, člen realizačního týmu České republiky pro blížící se mistrovství světa, které budou hostit Praha a Havlíčkův Brod (13.–23. června). Společně povedou nejen seniorské áčko Hrochů, ale také extraligovou juniorku.

„Hedbitch je specialista pro nadhoz, vychoval i nejlepšího nadhazovače na světě, Adama Folkarda,“ zmiňuje Šnelly australskou hvězdu. „A tak zároveň vede celý nadhazovací program klubu, od malých dětí až po Michala Holobrádka,“ pokračuje Šnelly.

Právě Hedbitch zároveň stojí za příchodem svého krajana, devatenáctiletého nadhazovače Harrisona Pudnera. „Je tu na jeho doporučení,“ potvrdil Šnelly. „Má ale drobný problém s házecí rukou, takže si myslím, že do víkendových zápasů ještě nezasáhne.“

Aktuální Pudnerovy zdravotní problémy by však neměly být vážné. „Doléčuje je. Myslím, že do dalšího kola už zasáhne,“ předpokládá Šnelly.

To je pro Hrochy dobrá zpráva. Poté, co dvaatřicetiletý Jaroslav Müller ukončil aktivní kariéru, totiž má brodský A-tým k dispozici na nadhozu už pouze reprezentanta Michala Holobrádka.

„Budeme muset zapojovat naše juniorské reprezentační nadhazovače, které máme,“ plánuje Šnelly. „Snad časem Jardu zastoupí. Samozřejmě to ale nebude hned.“

Paradoxem letošní sezony je fakt, že kvůli blížícímu se světovému šampionátu, který se poprvé ve své třiapadesátileté historii uskuteční v Evropě, v české extralize dostanou velký prostor právě zahraniční nadhazovači.

Vedle Australana Pudnera v Česku budou díky projektu České softbalové asociace působit i čtyři Kanaďané: Zachary Pierce (Locos Břeclav), Clayton Robinson (Beavers Chomutov), Steven Normand (Tempo Praha), Jordan Noftall (Eagles Praha) a Argentinec Martin González (Painbusters Most).

„Bude to atraktivní,“ těší se Šnelly. „Ale je otázkou, jak dlouho tu budou. Zatím je projekt nastaven pouze do mistrovství světa. Což znamená pro necelou základní část. Uvidíme, jestli se kluby dokážou s hráči dohodnout a pobyt jim prodloužit. Pak by samozřejmě byla i podzimní část hodně zajímavá.“

Neobvyklou záležitostí dlouhodobé části, která se bude hrát do poloviny srpna, bude fakt, že všechny týmy postoupí do play off. „Zároveň nikdo nesestupuje, protože od příštího roku se extraliga rozšíří na deset týmů,“ vysvětlil Šnelly.