Havlíčkobrodské softbalisty čeká éra bez Holobrádka. Je to výzva, říká kouč

„Do série s Ledenicemi jsme nešli jako favoriti,“ připomněl trenér brodských Hrochů Dušan Šnelly, že letos měl jeho tým v nejvyšší domácí soutěži výrazně nižší ambice než například před rokem.

Přesto hned v prvním utkání na domácí půdě svého čtvrtfinálového soupeře Havlíčkův Brod udolal 2:0.

„Ledenice jsme zaskočili. Uspěli jsme hlavně díky Michalu Holobrádkovi, který házel opravdu skvěle,“ chválil kouč oporu týmu. „Nakonec rozhodla jedna šťastná rána, kdy Ondra Dibelka odpálil homerun,“ doplnil.

Na hřiště Žraloků tak brodští softbalisté cestovali s vedením 1:0 na zápasy a nadějí, že pro sebe v neděli urvou aspoň jeden ze dvou zápasů.

To se ale nakonec nestalo.

„V prvním utkání jsme se drželi jen do půlky, pak už to nešlo. Vsadili jsme na druhý zápas, proto jsme ten první dohrávali bez Michala Holobrádka. Chtěli jsme ho šetřit,“ vysvětloval Šnelly po prohře 0:7.

Ani tah s odpočinkem pro lídra týmu ovšem nakonec nebyl Hrochům nic platný. „Sice jsme dokázali ve třetí směně otočit výsledek z 0:1 na 2:1 a vypadalo to chvilku dobře, jenže dohrávka té směny nám absolutně nevyšla,“ povzdechl si brodský kouč.

Hroši nakonec prohráli 7:11 a letošní sezona pro ně skončila účastí ve čtvrtfinále. „Prostě jsme se tentokrát rozhodli dát víc prostoru našim mladým hráčům, potřebujeme je vychovat pro další sezony,“ hlásil Šnelly.

Kufry balí i Tabaček

Mnohem víc než rozlučku s letošním ročníkem však nakonec brodský tým prožíval loučení se dvěma hráči. Přičemž oba patřili dlouhá léta k oporám.

„Poslední zápas za nás odehrál jednak Filip Tabaček, který deset let dojížděl do Brodu z Ostravy, a pak hlavně Michal Holobrádek. Ten se po letech vrací zpátky do rodné Břeclavi,“ oznámil Šnelly.

Odchod čtyřiadvacetiletého reprezentanta, který patří k nejlepším evropským nadhazovačům, bude Hrochy hodně bolet.

„Ale zároveň to bude velká výzva, jak se s tím v sezoně bez Michala popereme. Každopádně jsme oběma klukům poděkovali za všechno, co pro nás udělali,“ uvedl trenér, podle kterého teď budou důležité hlavně nejbližší dvě sezony: „Než se náš kádr dostane do věku, kdy to zase v pohodě zvládneme.“