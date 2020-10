Softbalisté Havlíčkova Brodu před finále s Chomutovem: Bude to těžká série

Poslední duel semifinálové série play off mezi Ledenicemi a Havlíčkovým Brodem rozhodně nebylo tou nejvhodnější zábavou pro kardiaky. O postupujícím do finále nejvyšší české softbalové ligy totiž rozhodlo až prodloužení závěrečného souboje.

„Došlo to nejdál, kam mohlo,“ usmíval se hlavní kouč brodských Hrochů Dušan Šnelly. „A v prodloužení rozhodl v náš prospěch dvoubodový homerun Davida Mertla,“ dodal.

Služby zkušeného exreprezentanta si Havlíčkův Brod zajistil těsně před startem nadstavbové části a v žádném případě neprohloupil. Skvělou práci totiž Mertl odvádí nejen na hřišti, ale také mimo něj.

„Máme hodně mladé mužstvo. Spočítal jsem si, že v téhle sérii zasáhlo na naší straně do hry celkem sedm kluků pod dvacet let. A konkrétně ve čtvrtém semifinále jsme dokonce postavili patnáctiletého nadhazovače,“ prozradil Šnelly. „A právě David spolu s dalšími dvěma posilami si vzal před posledním zápasem slovo a mužstvo uklidnil. Moc nám tím pomohli.“

Play off? Přidat něco navíc

Podobně vypjatých zápasů má Mertl na kontě nepočítaně, takže přesně věděl, co má svým o dost mladším havlíčkobrodským spoluhráčům říct.



„Oni ještě moc nechápou rozdíl mezi play off a běžnými zápasy v sezoně, hrají to tak nějak pořád stejně. Takže jsem se jim to snažil vysvětlit a zdůraznit jim, že je potřeba dát tomu trochu víc,“ uvedl sedmatřicetiletý odchovanec pražského Spectra.

Program finále Sobota 3. října

14.00 Chomutov - Havlíčkův Brod Neděle 4. října

15.30 Havlíčkův Brod - Chomutov Sobota 10. října

14.00 Chomutov - Havlíčkův Brod Případně

Neděle 11. října: Havlíčkův Brod - Chomutov

Sobota 17. října: Chomutov - Havlíčkův Brod Pozn.: Chomutov hraje svoje domácí zápasy na hřišti v Kadani.

Sérii mezi Žraloky a Hrochy příliš nesvědčilo počasí, takže k čtvrtému semifinále cestoval Brod na hřiště soupeře až ve středu.



„Jeli jsme tam s cílem sérii ukončit, a taky jsme vedli 3:0. Jenže zbytek zápasu jsme nezvládli. Dokonce jsme museli vystřídat i našeho nejlepšího nadhazovače Michala Holobrádka,“ vrátil se Šnelly k utkání, jež nakonec Ledenice vyhrály vysoko 11:5, čímž vyrovnaly sérii na 2:2.

„Hrálo se až večer, takže domů jsme přijeli v půl jedné v noci. Druhý den museli kluci do práce a do školy a hned potom jsme se zase vraceli do Ledenic k rozhodujícímu zápasu,“ zmínil nelehkou pozici svého týmu trenér.

Jako první šli v pátém duelu do vedení domácí Žraloci, jenže hosty z Vysočiny to nezlomilo. V předposlední směně vyrovnali a v prodloužení pak úřadoval už zmiňovaný David Mertl. „Předtím se mi nedařilo, takže jsem rád, že to nakonec takhle dopadlo,“ oddechl si.

Po jeho vítězném homerunu následovala na straně brodského týmu obrovská euforie. „Michal Holobrádek pak zavřel zápas třemi strike outy za sebou a bylo rozhodnuto,“ radoval se Šnelly.

Naposledy před diváky

Na oslavy postupu do finále však jeho svěřenci příliš času neměli, v sobotu je čekala cesta do Kadaně, kde hraje svoje domácí utkání druhý finalista - Chomutov.

„Myslím, že to bude zase těžká série, ale Chomutov má podobně mladý tým jako my a také spoléhá na dominantního nadhazovače. Podle mě to bude vyrovnané finále. Nebo aspoň doufám,“ hlásil Mertl.

Do Brodu se série hraná na tři vítězství přesune v neděli. A pro příznivce Hrochů to bude jediná šance, jak vidět svůj tým ve finále, protože od pondělí diváci kvůli koronaviru na žádné sportovní akce v Česku nesmí. „Věřím, že v Brodě bude plný dům, že si lidé zápas užijí,“ zval fanoušky do hlediště Mertl.