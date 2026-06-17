První výhra v domácí základní části MS, softbalistky s přehledem porazily Kubu

Softbalistky na bohnickém stadionu napravily úterní porážku 1:7 s Austrálií.
Utkání proti Kubánkám, které naopak na turnaji utrpěly druhou prohru, rozhodly už po úvodních dvou směnách, kdy vedly 6:0. Ve třetí a čtvrté směně přidaly po bodu a pátou směnu už dohrávat nemusely.
V Praze se koná jedna ze tří šestičlenných skupin mistrovství světa. Další dvě se odehrají v červenci a září v Limě a Oklahomě. Po dnešních zápasech se reprezentantky utkají ještě ve čtvrtek s Tchaj-wanem a v pátek s Kanadou.
Souboje o postup do finálové části MS, které se uskuteční příští rok v Austrálii, vyvrcholí o víkendu. V sobotu zabojují mezi sebou o první postupové místo nejlepší dva celky základní části.
Poražený z tohoto duelu se pak utká o druhé postupové místo s vítězem utkání mezi třetím a čtvrtým celkem tabulky.
Mistrovství světa softbalistek
skupina A v Praze:
Česko - Kuba 8:0