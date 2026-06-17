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První výhra v domácí základní části MS, softbalistky s přehledem porazily Kubu

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  12:19
České softbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8:0 a vybojovaly v Praze první vítězství. Utkání skončilo předčasně rozdílem v páté směně. Tým trenéra Mikea Renneyho se drží v boji o jedno ze dvou míst, které by mu zaručilo postup do finálové části šampionátu. Češky se ještě večer od 19 hodin střetnou s Itálií.

Mistrovství světa softbalistek: Česko - Austrálie. | foto: ČTK

Softbalistky na bohnickém stadionu napravily úterní porážku 1:7 s Austrálií.

Utkání proti Kubánkám, které naopak na turnaji utrpěly druhou prohru, rozhodly už po úvodních dvou směnách, kdy vedly 6:0. Ve třetí a čtvrté směně přidaly po bodu a pátou směnu už dohrávat nemusely.

V Praze se koná jedna ze tří šestičlenných skupin mistrovství světa. Další dvě se odehrají v červenci a září v Limě a Oklahomě. Po dnešních zápasech se reprezentantky utkají ještě ve čtvrtek s Tchaj-wanem a v pátek s Kanadou.

Souboje o postup do finálové části MS, které se uskuteční příští rok v Austrálii, vyvrcholí o víkendu. V sobotu zabojují mezi sebou o první postupové místo nejlepší dva celky základní části.

Poražený z tohoto duelu se pak utká o druhé postupové místo s vítězem utkání mezi třetím a čtvrtým celkem tabulky.

Mistrovství světa softbalistek

skupina A v Praze:

Česko - Kuba 8:0
Tchaj-wan - Kuba 12:3
19:00 Česko - Itálie.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Palicová vs. TeichmannováTenis - - 17. 6. 2026:Palicová vs. Teichmannová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 2:3
  • 13.00
  • -
  • 1.02
Díaz Acosta vs. BartoňTenis - - 17. 6. 2026:Díaz Acosta vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
Živě5:3
  • 1.16
  • -
  • 5.00
Pegulaová vs. SiniakováTenis - - 17. 6. 2026:Pegulaová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
17. 6. 13:30
  • 1.59
  • -
  • 2.42
Krumich vs. Reis Da SilvaTenis - - 17. 6. 2026:Krumich vs. Reis Da Silva //www.idnes.cz/sport
17. 6. 14:00
  • 2.11
  • -
  • 1.66
Gombos vs. SvrčinaTenis - - 17. 6. 2026:Gombos vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
17. 6. 14:20
  • 4.05
  • -
  • 1.19
Heide vs. MrvaTenis - - 17. 6. 2026:Heide vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
17. 6. 17:00
  • 1.56
  • -
  • 2.29
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