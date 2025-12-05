Třiadvacetiletá Lyskunová reprezentovala Ukrajinu na dvou posledních olympijských hrách, je bývalou vicemistryní světa a společně s Ksenií Bajlovou úřadující mistryní Evropy v synchronizovaných skocích z věže.
„Většina našich trenérů jsou gymnasti nebo skokani na trampolíně. Jak vás může někdo z úplně jiného odvětví něco naučit? V posledních letech jsem si uvědomila, že na Ukrajině se nezlepšuju,“ řekla tento týden ruskému deníku Izvestija Lyskuová, jež pochází z aktuálně Ruskem okupovaného Luhansku.
Ukrajinská skokanská federace označila rozhodnutí Lyskunové, jež má ze speciálních skokanských a plaveckých ME celkem 11 medailí, za „naprosto nepřijatelné“. Uvedla, že ukrajinský tým „obětavě bojuje každý den o možnost reprezentovat na mezinárodní scéně“ a trenéři a rodiče sportovců brání Ukrajinu. Federace dodala, že odebere Lyskunové dříve udělená ocenění a vyzve mezinárodní sportovní instituce, aby omezily možnost jejích startů za novou zemi.