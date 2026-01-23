Ledecká po návratu na snowboard ovládla kvalifikaci, dál jde i Maděrová

Autor: ,
  12:10
Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká při svém prvním startu v této sezoně Světového poháru ve snowboardingu ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom v rakouském Simonhöhe. Další česká reprezentantka Zuzana Maděrová byla sedmá. Vyřazovací jízdy začnou ve 13 hodin.

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství světa ve Svatém Mořici. | foto: Czech Ski & Snowboard / Bóša

Ledecká, která v této sezoně zatím závodila jen na lyžích, vyhrála kvalifikaci o 27 setin sekundy před Italkou Lucií Dalmassovou. Její první soupeřkou odpoledne bude Švýcarka Flurina Bätschiová. Maděrová, jež se v prosinci dvakrát prosadila na stupně vítězů a ve Světovém poháru je pátá, bude o postup do čtvrtfinále bojovat s jinou švýcarskou snowboardistkou Julií Zoggovou, dvojnásobnou mistryní světa.

Pro Ledeckou, která bude v únoru usilovat o třetí olympijské zlato na snowboardu, je to první závod na snowboardu od březnového mistrovství světa. Ve Svatém Mořici vyhrála paralelní obří slalom a získala stříbro v paralelním slalomu.

Mezi muži Adam Počinek kvalifikací v Simonhöhe neprošel.

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Start jako z hororu. Edmonton inkasoval třikrát za 37 vteřin, Pittsburgh na ledě řádil

Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu proti Edmontonu.

Víc odlišnou náladu po třech minutách zápasu hráči obou týmů snad mít ani nemohli. Svěšené hlavy na straně domácích, roztažené úsměvy na tvářích hostů. Hokejisté Pittsburghu nasázeli v rozmezí 37...

23. ledna 2026  12:40

Ledecká po návratu na snowboard ovládla kvalifikaci, dál jde i Maděrová

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká při svém prvním startu v této sezoně Světového poháru ve snowboardingu ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom v rakouském Simonhöhe. Další česká...

23. ledna 2026  12:10

Maminka mu říkala: Kochej se a třeba i zrychli. O Hákovi, muži na roztrhání

Premium
Petr Hák během nástřelu před vytrvalostním závodě v Novém Městě na Moravě.

Seznamte se: Petr Hák. Syn úspěšných biatlonových olympioniků Zdeňka a Evy. Velký talent. Mladý muž na roztrhání. Medailista z mistrovství světa juniorů. Ale také student letectví na ČVUT. „Moje...

23. ledna 2026

Chytil je připravený, v noci by měl po třech měsících nastoupit za Vancouver

Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól.

Hokejový útočník Filip Chytil se má již v nejbližším utkání Vancouveru, které odehrají Canucks v noci na sobotu SEČ doma proti New Jersey, vrátit do sestavy. Po čtvrtečním tréninku o tom informoval...

23. ledna 2026  11:59

Ať si kluci výkon s Portem pamatují, jsou schopní hrát s každým, chválil Hyský

Martin Hyský rozdává pokyny.

Byl pyšný na to, jak jeho tým zvládl po vyloučení kapitána Matěje Vydry odehrát v oslabení celý druhý poločas. Přesto měl trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský po remíze 1:1 s portugalským...

23. ledna 2026  11:39

Turnaj pro školáky má význam, děti potřebují motivaci ke sportu, říká Provod

Lukáš Provod na tiskové konferenci v rámci fotbalového mistrovství Evropy.

Když se fotbalista Lukáš Provod rozhodoval jako malý kluk, kterému sportu se bude věnovat, neměl to vůbec jednoduché. Jako dítě ze sportovní rodiny si vyzkoušel téměř všechno. Nakonec zvítězil...

23. ledna 2026  11:26

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

23. ledna 2026  11:01

Fotbalista čelil urážkám kvůli nalakovaným nehtům, fanoušci si je namalovali taky

Iglesias se pochlubil nalakovanými nehty.

Fotbalista Borja Iglesias se na stadionu ve španělské Seville stal terčem sprostých urážek. Důvod? Útočník Celty Vigo nastoupil s nalakovanými nehty. Zatímco malá část lidí mu nadávala, většina...

23. ledna 2026  10:26

Welsford na oblíbeném závodě znovu vítězí, ovládl třetí etapu Tour Down Under

Sam Welsford se raduje z triumfu ve 3. etapě Tour Down Under.

Třetí etapu cyklistického závodu Tour Down Under vyhrál v hromadném spurtu Australan Sam Welsford. Třicetiletý jezdec stáje Ineos Grenadiers triumfoval před vítězem úvodní etapy Dánem Tobiasem Lundem...

23. ledna 2026  10:25

Trofej mistrům světa předá očekávané duo, po boku Infantina bude Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Trofej pro vítěze letošního fotbalového mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě bude předávat americký prezident Donald Trump. Společně s ním se úkolu zhostí šéf FIFA Gianni Infantino, který to...

23. ledna 2026  10:14

Byl jsem zraněný, klub přivedl jiné. Moses si užívá nový začátek v Hradci

Steve Moses po přestupu do Hradce Králové.

V obou zápasech ho byl plný led a ten druhý svým gólem rozhodl. Že se tak stalo střelou až v samostatných nájezdech, vlastně jenom potvrdilo, že vstup do hradeckého angažmá se útočníkovi Stevu...

23. ledna 2026  10:10

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Američanka Mikaela Shiffrinová jede slalom ve Špindlerově Mlýně.

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde...

23. ledna 2026  9:55

