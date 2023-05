Snooker má prvního mistra světa z kontinentální Evropy, Belgičana Brecela

„Snooker teď v Evropě exploduje. Chtěl jsem to zvládnout pro Belgii a Evropu a nemůžu se dočkat, co to přinese. Jsem šťastný, že jsem to dokázal,“ uvedl Brecel. V euforii řekl, že ho nikdo v nejbližší době u stolu se zeleným suknem neuvidí. „Nebudu teď pár týdnů nebo i měsíců trénovat. Žádné tréninky, jen party,“ dodal rodák z provincie Limburk, jenž za životní úspěch dostal vedle trofeje šek na 500.000 liber (13,4 milionu korun).

Osmadvacetiletý Brecel při předchozích pěti startech v divadle Crucible nevyhrál ani jeden zápas, letos byl ale nezpochybnitelnou hvězdou turnaje. Ve druhém kole porazil trojnásobného mistra světa Marka Williamse z Walesu a ve čtvrtfinále senzačně i sedminásobného šampiona Ronnieho O’Sullivana. S anglickým obhájcem titulu a světovou jedničkou přitom Brecel prohrával 6:10, získal ale posledních sedm framů a vyhrál 13:10.

Ještě větší comeback předvedl Brecel v semifinále. S Číňanem S’ ťia-chuejem ztrácel 5:14, po největším obratu v historii šampionátů však zvítězil 17:15.

Ve finále, jež se hrálo na 18 vítězných framů v neděli a pondělí, naopak musel dotahovat Selby. Ve vyvrcholení turnaje už sice devětatřicetiletý bývalý šampion prohrával 10:16, pěti získanými framy za sebou se ale vrátil do hry. „Je to obrovský bojovník, nejhorší, jakého můžete ve finále mít. Za stavu 16:15 jsem už moc ve vítězství nevěřil,“ přiznal Brecel, jenž ale následně dvěma vyhranými framy pečetil triumf.

Selby si připsal ve svém šestém finále druhou porážku. Do historie se nicméně zapsal jako první hráč, jemuž se ve finále podařilo zahrát maximum 147 bodů, což zvládl v neděli v šestnáctém framu.

Snookeru tradičně dominují hráči z Británie a Irska, jejichž nadvládu na MS hraném od roku 1927 dosud narušili pouze Kanaďan Cliff Thorburn (1980) a Australané Horace Lindrum (1952) a Neil Robertson (2010).