Snem pořadatelů triatlonové Xterry je závod pod Pražským hradem

Zatím je to daleko, ale jednou, proč ne. Tak uvažují a sní pořadatelé prachatické Xterry. „Přáli bychom si udělat short track v okolí Pražského hradu. Technicky to možné je, od zimy o tom jednáme. Ale je to hodně nákladná záležitost,“ přiznává hlavní pořadatel Michal Piloušek.



K výše uvedeným akcím by se triatlonisté rádi prozatím alespoň připojili. „Chceme náš sport hlavně představit,“ přeje si Piloušek. A své plány myslí vážně.

Xterra Czech 2021 v Prachaticích Sobota 19. 6.

10.00 Sprint hobby

12.00 Hlavní závod Xterra

19.00 Vyhlášení vítězů – Velké náměstí Prachatice Neděle 20. 6.

9.00 Short track ženy

10.30 Short track muži

Už letos se v Praze bude testovat triatlonový podnik v okolí Divoké Šárky, od příštího roku už by měl být součástí Světového poháru. Stane se druhým dílem nejprestižnějšího seriálu terénních triatlonových závodů u nás. Ten nejstarší evropský podnik zůstane v Prachaticích, kde se na tento víkend chystá už jeho 18. ročník.



A budou to opět souboje nejlepších světových borců na náročné trati. Na startu bude hned šest mistrů světa, mezi kterými nemalé šance drží i domácí naděje. „Lukáš Kočař má na to, aby jako první Čech vyhrál celkové pořadí Světového poháru,“ myslí si Piloušek.

Konkurenci však bude mít tu nejlepší možnou. Na start se postaví tři nejlepší z prvního závodu v Itálii a další osobnosti tohoto sportu, tedy třeba Španěl Ruben Ruzafa či francouzské duo Arthur Serrieres – Arthur Forrisier. Z domácích touží uspět i Karel Dušek. „Ze třiceti nejlepších mužů na startu jich patnáct může atakovat elitní pětku,“ tuší.

Mezi ženami je adeptek na vítězství také celá řada. České barvy bude reprezentovat zkušená Helena Karásková, Jindřiška Zemanová a poprvé mezi elitou nastoupí Aneta Grabmüllerová. Zřejmě největší favoritkou je Švýcarka Loanne Duvoisin. Vysoko míří také Italky.

Do Prachatic tedy dorazila prakticky kompletní světová špička. Chybí převážně jen ti, kteří se do Česka kvůli opatřením nedostali. „Týká se to Australanů, Novozélanďanů či Američanů,“ doplňuje Piloušek.



Na otázku, kdo vyhraje, má okamžitou odpověď. „Lukáš Kočař a Loanne Duvoisin,“ vyhrkne. „Xterra je ale tak specifický závod, že se může stát cokoliv,“ dodává.

Fanoušky láká na short track

Hlavní závod startuje v sobotu ve 12 hodin u Křišťanovického rybníka, kde závodníky čeká kilometr a půl plavání. Pak nasednou na horské kolo a absolvují 33 kilometrů. Náročné klání završí deset a půl kilometru dlouhý terénní běh. První závodník by měl do cíle na Velkém náměstí v Prachaticích dorazit zhruba po dvou hodinách a 40 minutách.

Výrazně kratší, ale o to zajímavější zápolení je čeká v neděli. Short track je stále ještě novinkou. Letos se pojede potřetí a končí tím jeho zkušební období. Třicet nejlepších mužů a žen zvládne dvakrát 200 metrů plavání, čtyřikrát necelé dva kilometry na těžké trati na kole a dvakrát 1,2 kilometru terénního běhu. „Dva měsíce jsme trať stavěli. Není pro běžné lidi, ale hlavně pro nejlepší světové závodníky,“ tvrdí. Short track bude přenášet Česká televize. Závod pokryjí dvě jeřábové a dalších 17 kamer, které divákům nabídnou atraktivní zážitek.

Diváci mohou na akci vyrazit bez větších omezení. „Mohou být u trati, na cestách, na zahrádkách restaurací. Ve veřejném prostoru mohou fandit, akorát nesmí do depa a startovního prostoru. Všechny na závody zvu, už je čas se zase trochu bavit,“ hlásí Piloušek.

Kulturní program tentokrát nebude tak bohatý. O zážitek však diváci nepřijdou. „Nebude to festival, na který byli lidé zvyklí. O zábavu se postará DJ Friky či moderátor Stanislav Bartůšek. Nazýváme to jako takový pouliční trh,“ přibližuje.

Na startu Xterry bude celkem 310 závodníků, dalších 70 si účast posunulo o rok. Dvě stovky amatérů doplní čtyři desítky profesionálů a řada štafet. Neobsazených tak zůstalo zhruba 20 startovních čísel. Oproti předchozím ročníkům není možná registrace na místě. „Kvůli složitým podmínkám jsme museli přihlášky uzavřít dva týdny předem. Ke každému máme složku se všemi náležitostmi. Teď už musíme zájemce odmítat,“ mrzí ho.

Minulý rok se Xterra jela až v září, letos je to o tři měsíce dříve. To pro organizátory však neznačí vážnější problém. „Už mám bohaté zkušenosti. Odečítáme dny od termínu závodu. Kvůli covidu jsme stále zvažovali různé možnosti. Věděli jsme, že pro profesionály ho uspořádáme. Nakonec jsme dva měsíce předem mohli rozhodnout, že se zúčastní i amatéři,“ vysvětluje.