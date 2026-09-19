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Sněhový specialista z NFL se pokusí o rekord. Bude kopat na alpském vrcholku

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  11:34

Kicker Adam Vinatieri (Indianapols Colts) se pokouší o field goal. | foto: Profimedia.cz

Člen Síně slávy amerického fotbalu Adam Vinatieri se příští týden pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Bývalý kicker, tedy specialista na kopy přijal výzvu skórovat v největší nadmořské výšce, na sněhu v průsmyku Jungfraujoch ve Švýcarských Alpách 3 454 metrů nad mořem.

Pokus o rekord je součástí propagační akce NFL spojené se zápasem Vinatieriho bývalého klubu New England Patriots proti Detroit Lions 15. listopadu v Mnichově.

„Během kariéry jsem měl možnost pokusit se o spoustu mimořádných kopů, ale šance zapsat se do Guinnessovy knihy rekordů na sněhu ve výšce 3 454 metrů v dresu Patriots je něco extra. Podmínky v Alpách jsou úplně jiné, než známe z NFL. Proto je ta výzva tak vzrušující,“ uvedl Vinatieri v prohlášení na webu Patriots.

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Kop ve sněhu nicméně nebude pro Vinatieriho novinkou. V lednu roku 2002 během sněhové bouře vstřelil v zápase play off proti Oaklandu gól, jenž je považován za jeden z nejtěžších kopů v historii NFL. Nasměroval jím Patriots za jejich prvním triumfem v Super Bowlu. V dresu New England získal Vinatieri titul třikrát, jednou se radoval jako hráč Indianapolisu.

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