Liga amerického fotbalu je zpět. S rekordními přenosy a slovenskými týmy

Devět týmů, osm kol základní části a čtyři postupová místa do semifinále. To jsou základní parametry 29. ročníku nejvyšší ligy. V loni do soutěže nastoupilo pouze pět týmů. Letos se tabulka rozšířila dokonce nad úroveň před covidem a do Snapbacks ligy zasáhne celkem devět týmů.

Čtveřice nejlepších postoupí do červencového play off.

Rekord v TV

Z letošního ročníku základní části Snapbacks ligy odvysílá stanice Premier Sport 2 pět přímých přenosů. Letošními pěti přímými přenosy ze základní části české ligy bude překonán rekord z roku 2019. V poslední předcovidové sezoně odvysílala ČT sport tři přenosy.

Po vzoru zámořské NFL (a dalších elitních soutěží jako Premier League nebo Champions League) poběží přenosy z české Snapbacks ligy v přímém přenosu na Premier Sport 2, který mohou naladit také fanoušci na Slovensku.

„Televizní zápasy jsou klíčovým prvkem prezentace amerického fotbalu široké veřejnosti. Zároveň se ale jedná o velmi nákladnou záležitost a každý zápas se vyšplhá do statisíců. Bohužel stále patříme mezi sporty, které za produkci televizních zápasů platí, ale věříme, že benefity v podobě zviditelnění fotbalu převažují,“ vysvětlil předseda ČAAF Filip Hobza.

Dva slovenské týmy

Vedle tradičních českých účastníků se do ligy letos zapojí dva týmy ze Slovenska, a to Bratislava Monarchs a Nitra Knights. Monarchs naposledy odehráli v nejvyšší lize sezonu 2011. Knights v Česku poprvé působili v sezonách 2000 a 2001, a to v Divizi B. V roce 2020 pak měli nakročeno k postupu do Silver Bowlu, ale jejich šanci na finále zhatila pandemie koronaviru.

Slovenské týmy ligu obohatí. Přibude konkurence, zvýší napětí v boji o play off. Favority ale stále zůstávají největší dva finalisté z loňského roku.

Titul budou obhajovat Vysočina Gladiators, kteří v loňském finále porazili na stadionu FC Vysočina hostující Prague Lions 23:0.

Do pražského týmu se vrátil quarterback Shazzon Mumphrey, který si za loňské výkony v dresu Lions vysloužil cenu pro nejužitečnějšího ofenzivního hráče ligy. Lions se mohou opřít o stabilitu na klíčových pozicích. Kromě quarterbacka zůstali v týmu také hlavní trenér Zach Harrod a defenzivní koordinátor Daniel Disch.

Pozor, obhájci titulu Vysočina Gladiators se po dvou letech budou muset obejít bez posil z řad Prague Black Panthers! S návratem na jarní termín se česká i rakouská liga hrají souběžně, a tak si hráči jako Karel Augusta nebo Jan Kabát nemohou prodloužit sezonu v české lize. To je velké oslabení pro obhájce titulu.

Gladiators přivedli do týmu nového quarterbacka Ryana Pahose, který v roce 2019 působil v dresu Pilsen Patriots. I proto věří, že mají velké šance na obhajobu triumfu.

Návraty po roční pauze

Brněnští Sígrs a ústečtí Blades do loňského ročníku ČLAF nenastoupili, a tak jejich poslední účinkování předčasně skončilo v sezoně 2020. Oba týmy se poprvé v historii klubu dostaly až do semifinále, ale kvůli koronaviru se play off neodehrálo. Sígrs do týmu přivedli hlavního trenéra Jamese Suttona a quarterbackem bude Shon Belton.

Také Blades se vydali cestou posil na postu hlavního trenéra a quarterbacka. Útok na hřišti povede quarterback Quinn Frisell a hlavním trenérem se stal Austin Stubbs.

Ústečtí Blades (v černém) poprvé hráli na ústeckém Městském stadionu,

Překvapí týmy z Moravy? Přerov Mammoths a Brno Alligators loni skončili na konci tabulky. Oba týmy se dlouhodobě spoléhají na kvalitní běhovou hru a české quarterbacky. Michal Stoklásek si bude chtít říct svými výkony také o pozici starting quarterbacka v národním týmu, který letos na podzim odehraje dva zápasy v rámci Mistrovství Evropy.

Ostravský tým ISMM Ostrava Steelers vyhlásil cíl vrátit se do Czech Bowlu. K tomu mají pomoct posily na soupisce i mimo hřiště. Hlavním trenérem pro letošní sezonu je Gabriel Martinez a na pozici quarterbacka nastoupí Brad Jones

Úvodní kolo Snapbacks ligy je na programu v sobotu zápasem Lions proti Steelers. První televizní zápas je pak na programu o den později, a to zápas Mammoths - Sígrs.