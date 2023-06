Steelers přetlačili Knights. Slovenské derby rozhodne o dalším semifinalistovi

Souboj nejlepšího útoku a nejlepší obrany ve Snapbacks lize naplnil očekávání. Knights se Steelers předvedli totální fotbal, ve kterém se ani jeden tým nebál riskovat a hrál agresivně. K vidění tak nebyl ani jeden punt. Trenéři obou týmů si nejspíš uvědomovali, že potřebují skórovat téměř z každé útočné šance.

To potvrdil úvod zápasu. První drive Knights - touchdown Mária Bíry. První drive Steelers - touchdown Jana Vysloužila.

Knights si byli vědomi, že se obrana Steelers zaměří především na zastavení passové hry řízené quarterbackem Borisem Bútorou, který směřuje k rekordu v počtu naházených touchdownů v základní části. V úvodu zápasu se útok Knights uchyloval velmi často k běhové hře a razil si tak cestu k endzóně Steelers.

Jakmile na to obrana Steelers zareagovala, tak se otevřel prostor pro údernou formaci receiverů Knights. Mário Bíro a Ľuboš Paprčka byli opět nezastavitelní a Bútora v průběhu zápasu přidal na své konto další čtyři passové touchdowny a do závěrečné čtvrtiny se šlo za stavu 25:21 pro domácí Knights.

Risk nevyšel

Také quarterback Bradley Jones ukázal, že i útok Steelers dokáže být v passové hře produktivní a i on si připsal čtyři passové touchdowny. Ten poslední na Jakuba Březinu, 12 minut před koncem zápasu, poslal Steelers do vedení 28:25.

Prague Lions v European League of Football prohráli i ve druhém zápase, na Cologne Centurions nestačili 14:23. Ve třetím kole zavítá pražský tým na hřiště loňských šampionů Vienna Vikings.

Knights měli poslední šanci na otočení skóre. Dlouhým drivem se útok dostal až na 11 yardů od endzóny soupeře, tedy na místo, ze kterého už mohli Knights kopat field goal a vyrovnat tak skóre.

V průběhu zápasu Knights nepotvrdili kopem dva touchdowny, což nejspíše hrálo roli při rozhodování taktiky v závěru zápasu. Na 4. down se Knights dopustili false startu, který je posunul o pět yardů zpět a rázem z toho byla těžká situace v podobě 4&11. I tak se Knights rozhodli zahrát ofenzivní akci a získat první down nebo touchdown. Marně. Paprčka sice zachytil míč na hranici pro první down, ale dostal se pohybem zpět a následně byl zastaven dřív, než se dostal k zisku prvního downu. Knights tak ztratili míč a šanci na otočení skóre.

Sestřih ze zápasu Knights - Steelers:

Do konce zápasu ale stále zbývalo téměř sedm minut. Útok Steelers předvedl výbornou koncovku, když ve zbytku zápasu nepustili soupeře na míč a postupným drivem ukrajovali yardy i čas. Steelers udrželi míč až do konce zápasu a uhájili tak výhru 28:25 a nadále drží neporazitelnost v letošním ročníku Snapbacks ligy.

Zápas o všechno

Před posledním kolem tak mají Steelers zajištěné první místo ve skupině Východ. Naopak Knights nejen, že přišli o šanci na výhru ve skupině, ale v posledním kole musí odrazit Monarchs. Zápas mezi Knights a Monarchs totiž rozhodne o postupujícím do semifinále z druhého místa. Slovenské derby tak bude mít ještě větší náboj. Postupový scénář je jednoduchý. Vítěz jde do semifinále bez ohledu na výsledky ostatních zápasů.

Stejná je situace také ve skupině Západ. Vysočina Gladiators mají s předstihem zajištěné první místo ve skupině. Druzí Znojmo Knights a třetí Ústí nad Labem Blades spolu svedou v posledním kole přímou bitvu o postup do semifinále a i zde platí, že vítěz zápasu postoupí do semifinále.

Semifinálové duely jsou na programu první červencový víkend. Tipsport Czech Bowl XXX o mistrovský titul se odehraje 16. července na stadionu FC Vysočina.