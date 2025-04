Snad najdeme vhodný mix, doufá kouč českých házenkářek před bojem o MS

„Ukrajina je kvalitní soupeř, pravidelně se účastní mistrovství Evropy a světa. Hru má založenou na spojkách ve spolupráci s pivotem. Uděláme maximum, abychom na mistrovství světa postoupili my,“ slibuje trenér Daniel Čurda. Spolu s Tomášem Hlavatým převzali reprezentaci v únoru a baráž je pro ně první ostrou akcí.

„Věřím, že si do Chomutova najde cestu co nejvíce lidí, je to pro nás klíčový zápas. Potřebujeme podporu cítit a vnímat, celý tým pak funguje úplně jinak,“ doufá v plné hlediště kouč.

Do národního týmu se po třech letec vracejí spojky Iveta Korešová s Hanou Kvášovou a také mostecká brankářka Hanka Mučková. Z interligového týmu Andělů se do nominace dostaly ještě Dominika Zachová, Valerie Smetková a Anna Jestříbková.

Mostecká hvězda Iveta Korešová se synem. Brankářka Hana Mučková.

„Snad se nám podařilo najít vhodný mix, který je podle mě důležitý. Hrajeme pouze dva barážové zápasy, ve kterých mohou nastat momenty, kdy právě zkušenosti budeme potřebovat,“ uvedl k nominaci Čurda.

Barážový dvojduel bude poslední akcí pro dlouholetou pivotku Alenu Stellnerovou, po něm svou reprezentační kariéru uzavře. Start zápasu Česko versus Ukrajina je ve čtvrtek v 17:15, světový šampionát hostí od 26. listopadu do 14. prosince 2025 Německo a Nizozemsko.