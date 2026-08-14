Smíšená kraulařská štafeta jako favorit? Do finále postoupila nejrychlejším časem

Seemanová po čtvrtečním triumfu na 200 metrů volný způsob bude usilovat o další medaili.
Krischke zaplaval úvodní úsek v osobním rekordu 49,25 a předával na čtvrté příčce. Tu udržel i Knedla, jehož večer čeká finále znakařské padesátky, když posunul svůj nejlepší kraulařský štafetový výkon o více než půl sekundy.
Český tým pak předvedl svou sílu na ženských úsecích. Pátá žena z individuálního závodu na 100 metrů Janíčková zvládla letmou stovku o jedinou setinu nad 53 sekund a na poslední předávce vyslala Seemanovou na trať ze druhého místa. Čtyřnásobná mistryně Evropy předvedla drtivý finiš, svůj úsek zaplavala za 52,60 a vybojovala vítězství.
„Cíl dostat se do finále jsme splnili, což byla priorita,“ řekla v tiskové zprávě svazu Seemanová. „Samozřejmě víme, že některé týmy byly slabší, než co potom postaví odpoledne, ale budeme se snažit. Někdo z nás měl taky rezervy, takže věřím, že se ještě s nimi dotáhneme,“ dodala.
V individuálních závodech dnes čeští plavci na postup nedosáhli. Nejlépe si vedla Janíčková na kraulařské padesátce, v níž obsadila časem 25,13 v neredukovaném pořadí 20. místo a pro semifinále je první náhradnicí. Daryna Nabojčenko byla klasifikována na 28. příčce.
Jan Jurčík obsadil na 200 m motýlek 25. místo časem 1:59,54. Vojtěch Janeček skončil na prsařské padesátce na 37. místě (27,84).