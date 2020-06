Dostihy ve Slušovicích se vracejí, trablům navzdory. A zájem je velký

„Teprve v úterý jsme se rozhodli, že dostihy uspořádáme. Tři neděle lilo, tráva rostla před očima a těžký mulčovací stroj nemohl vyjet, protože by zůstal viset v terénu. Hrozilo, že by na dráze byla třicet centimetrů vysoká tráva a v té by nikdo běhat nechtěl,“ líčil trable organizátorů jejich šéf Zdeněk Karlach. „Za dobu, co pořádáme ve Slušovicích dostihy, tady tak kontinuálně dlouho nepršelo. Dráha bude měkká, ale to koním vyhovuje.“

První letošní dostihový den ve Slušovicích provází zájem fanoušků i účastníků. Na startovní listině je bezmála stovka koní. „Několik se jich muselo vyškrtnout. Dokonce se zvažovalo, že jeden dostih se rozdělí na dva,“ prozradil Karlach.

V programu je celkem devět dostihů - jeden přes proutěné překážky, dva překážkové a šest rovinových. Z pěti naplánovaných dostihových dnů se ve Slušovicích letos uskuteční čtyři.

„Jde také o peníze a nevíme, jak se budou firmy stavět na nohy,“ poznamenal Karlach. Zásadní finanční újmu by však organizátoři utrpět neměli. „První dostihový den máme pokrytý bez problémů. A zatím to vypadá dobře i s ostatními.“

V sobotu přitom nemůžou ve Slušovicích počítat se zásadním příjmem ze vstupného. Dostihů se může zúčastnit maximálně tisíc lidí včetně povinných účastníků - rozhodčích, trenérů a majitelů koní.

„Do prodeje půjde 650 až 700 vstupenek,“ informoval Karlach.

Fanoušci turfu, kteří se nedostanou do hlediště, můžou dostihy sledovat v rámci streamu na webových stránkách www.dostihyslusovice.cz.