Slušovický triumf v derby. Jak tříletý hřebec Gasparini překvapil Slovensko

„Je to krásný pocit, ale pořád mi to nedochází,“ přiznal Demele, pro kterého jde o suverénně největší úspěch v kariéře. „Je to jako krásný sen. Doufám, že až se probudím, emoce vyplavou.“

Úspěch je o to větší, že s majitelem Petrem Karlíkem z Tlumačova ze stáje Tippler Group za velkého přispění Hřebčína Napajedla koně sami vychovali.

„Je to stejné jako vyhrát fotbalovou Ligu mistrů s vlastními odchovanci,“ rozplývá se Demele. „Ani to nedokážu popsat svými slovy.“

Kdysi koupili jeho matku Galantery, která ale nebyla na závodištích tak úspěšná, jak čekali. Proto šla do chovu. A porodila samé šampiony. Demele v minulosti trénoval jeho tři sestry. „Byla to taková hubená třeštidla, vzteklá po mamce,“ pousmál se. „Ale všechny dokázaly zvítězit.“

Trenér Jan Demele s vítězem Slovenského derby Gasparinim.

Gasparini je povahově naopak úplně jiný. Jak říká Demele, jsou jako černá a bílá.

„Je to charakterní hřebec,“ popsal svého nejslavnějšího svěřence. „I bez výhry v derby o sobě věděl, že je osobnost. Když vejdete do stáje, okamžitě zařehtá.“

Příběh o jeho odmítnutí a následném triumfu při druhé šanci má naději stát se v dostihových kruzích legendou. Měl startovat v Českém derby, jenže na poslední chvíli se přihlásili čtyři importovaní koně s lepším handicapem, takže z Gaspariniho byl najednou druhý náhradník.

Trenér s majitelem se proto dohodli, že v Chuchli ho pošlou do dostihu třetí kategorie proti starším koním. A jejich favorit zvítězil. Šlo o jeho druhý triumf ze šesti startů v posledních dvou letech.

„Tam jsme nabyli přesvědčení, že na Slovensku by mohl hrát nějakou roli. Proto jsme se dodatečně přihlásili,“ popsal Demele.

Kvůli neúčasti v Chuchli byl Gasparini v Petržalce dlouho považovaný za outsidera, měl poměrně vysoké kurzy. Ale divákům se líbil, sázeli na něj, takže do jubilejního 30. slovenského derby společnosti MPL odskočil se čtvrtým nejlepším kurzem 6,3:1.

„Věděli jsme, že je v pořádku, že ho nic nebolí, ale až na nejvyšší příčky jsme nepomýšleli,“ přiznal Demele, který má stáje v Březové a pochopitelně využívá v přípravě slušovický ovál.

Bratislavské závodiště je menší než to pražské, start je před zatáčkou. Gasparini začal rozvážně, jako by mu ani nešlo o výsledek. Ale Palík prokázal pevné nervy. Jakmile se před ním objevil volný prostor, okamžitě toho využil.

Ve finiši senzačně udolal o půl délky i největšího favorita Darling in Pink s žokejem Václavem Janáčkem, který předtím během odpoledne triumfoval pětkrát. Tento kůň byl letos v Petržalce suverénní, předtím vyhrál Velkou jarní cenu a Starohájské kritérium.

„Palík má na vítězství největší zásluhu,“ ocenil trenér zkušeného žokeje, který se na Slovensku radoval poprvé, ale ve sbírce má i triumfy z Českého derby. „Už s ním jezdil loni a líbil se mu. Tak měl slíbené, že s ním pojede zase.“

Vítěz Modré stuhy, jak bývá derby označováno, už je zase doma v Březové. Za odměnu dostal mrkev a jablka a už stačil sežrat vítězný věnec.

„Dopřáváme nejenom jemu, ale všem koním,“ pousmál se Demele. „Ještě dostane svoje. Ví, co dokázal.“

Ošetřovatelka a jezdkyně Alena Janišová Gasparinim.

V přípravě ho často sedlá sám, nebo na něj usedne ošetřovatelka Alena Janišová. Ta ho proháněla ještě v sobotu před odjezdem do Bratislavy.

„Jak moc odpočívá, tak je bujný a veselý,“ upozornil Demele. „Musí se hýbat, mít nějakou práci.“

Šampion teď bude chvíli odpočívat, ale ještě na podzim ho čekají další prestižní dostihy. Majitel jej přihlásil do posledního dílu Klasické trojkoruny. V září poběží St. Leger v Česku i na Slovensku.

„Mohl by zabodovat i tam, aby potvrdil, co v něm je,“ poznamenal trenér.

Jen tak mimochodem, posledním koněm ze Slušovic, který vyhrál derby, byl legendární Dox. Uspěl v roce 1987 s Josefem Dolejším, trénoval ho legendární Václav Chaloupka.

„Dolejší pak emigroval do Německa, kde měl fatální úraz. V neděli je jeho memoriál v Karlových Varech, budeme tam startovat,“ podotkl Demele. „Všechno má asi svoje návaznosti.“