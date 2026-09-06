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Mlotek vzal v Kopřivnici roli matadora a pomohl k výhře nad svým bývalým klubem

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  21:06
Frýdecko-místecký Nicolas Noworyta brání kopřivnického Slavomíra Mlotka.

Frýdecko-místecký Nicolas Noworyta brání kopřivnického Slavomíra Mlotka. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

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Před touto sezonou Ivan Bystrický přestoupil z Kopřivnice do Frýdku-Místku. Opačným směrem se vydal Slavomír Mlotek. A hned v neděli na úvod extraligy házenkářů stáli proti sobě, přičemž Kopřivničtí ve Frýdku-Místku vyhráli 31:27 (15:12).

„Celý zápas jsme vedli, měli jsme ho pod kontrolou, i když tam byly chvíle, kde se domácí dotáhli,“ komentoval výhru čtyřiatřicetiletý Slavomír Mlotek.

Frýdecko-místečtí snížili na rozdíl jednoho gólu v 51. minutě. Dál je krajští rivalové nepustili.

„To jsme si řekli, že nesmíme zmatkovat. K tomu nás podrželi gólmani, kteří chytili dvě tři šance, a tím pádem jsme se zase trhli na dva tři góly,“ pochvaloval si Mlotek.

„Když se Frýdek-Místek na nás dotáhl, byla tam menší nervozita, ale nezlomili jsme se jako v minulé sezoně a šlapali jsme dál,“ řekl kopřivnický trenér Tomáš Sklenák, který rovněž ve Frýdku-Místku hrával. „Dva body těší, ale pokud jde o nějaké radování, je u mě brzda, protože jsem tady toho prožil hodně.“

Slavomír Mlotek připustil, že pro něj bylo utkání speciální. „Vždyť jsem tady čtyři roky hrál,“ usmál se. „Znám všechny kluky, diváky, prostředí... Rád jsem se sem vrátil.“

Tomáš Sklenák posílal Mlotka do hry v důležitých momentech. To Ivan Bystrický, který přišel především posílit frýdecko-místeckou obranu, si příliš nezahrál. Na několik minut naskočil jen v první půli.

Kopřivnický Jakub Flajsar se snaží vymanit ze sevření frýdecko-místeckého Jakuba Rumiana.

„Jednak to bylo tím, že ho Kopřivničtí znají, takže jsme na jejich hru chtěli reagovat trochu jinak. A v obraně jsme fungovali dobře. V útoku nějaký prostor dostal, ale nechytil se. Ale zápasů je moc, příležitost dostane,“ prohlásil frýdecko-místecký trenér Daniel Valo.

„Ivan hlavně brání, ale byl rok u nás, tak víme, jak na něj, takže nás nepřekvapilo, že skoro nehrál,“ konstatoval Sklenák. „A Slávovi musím poděkovat, jak dnes vzal roli matadora. Když viděl, že se klukům daří, říkal mi, ať je nechám hrát. Ale jeho zkušenost nám pomohla. Navíc sezona je dlouhá, hrát bude každý. A jestli dneska někdo dostal pět minut, příště to může být úplně jinak.“

Mlotek neměl problém začlenit se do kopřivnického mužstva. „Kluky znám, hrávali jsme proti sobě,“ podotkl házenkář, který už prošel všemi třemi krajskými celky. Před Frýdkem-Místkem působil léta i s bratrem Tomášem v Baníku Karviná.

Může jednotlivé kluby porovnat?

„To nechci,“ odpověděl. „Karviná je profi tým a Kopřivnice s Frýdkem-Místkem bojují především o účast v play off. A tam se chceme probojovat i tuto sezonu. Takže asi tak.“

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