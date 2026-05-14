Slavia v ráji. Házenkářský zázrak! zářil Čurda po vyřazení mosteckého hegemona

Sešívaní první partii prohráli o 14 gólů, tedy rozdílem třídy, ve druhé ztráceli už osm. Přesto po sérii ve středečním večeru hýřili úsměvy, zatímco Černí andělé se topili v slzách.
Co stojí za vaší proměnou?
V prvním zápase jsme byli mega dole, Most nás úplně přejel. Ale jestli se máte někde odrazit, tak od dna. A my se od něj odrazili. Tohle je práce holek, chodí každý den do zaměstnání, do školy, pak jdou na trénink a dokážou porazit Most, z mého pohledu nejlepší tým v Česku. Jsem na holky mega hrdý!
Zažil jste dvakrát za sebou rozstřel a ještě k tomu vítězný?
S Duklou jsme taky hráli sedmičky a pak jsme vyhráli titul. Byl bych rád, kdybychom to zopakovali. Je pravda, že tohle se dá nazvat házenkářským zázrakem. Protože předvést otočku v době, kdy jsme nejdřív prohráli o čtrnáct a pak ztráceli 5:13 ve 20. minutě druhého zápasu, je výrazný moment. Most si myslel, že to bude stejný zápas jako první – a tam se všechno zlomilo.
Most – Slavia
semifinále: 37:23, 23:23 (2:3 v rozstřelu), 28:28 (1:4 v rozstřelu)
Kam se to řadí ve vaší kariéře?
Jde o obrovský úspěch, ale vážím si každého. S muži Dukly jsme hráli o medaile, získali jsme titul, byli jsme v semifinále evropského poháru. S holkami Slavie jsme loni úžasně prošli do finále přes Kynžvart, tehdy v něm byl Most lepší.
A teď slavíte vy. Je to senzace?
Překvapení určitě. Most byl velký favorit, už je to hodná řádka let, co ve finále chyběl. My se po prvním zápase extrémně zvedli a hlavně po úvodu druhého. To byl prostě zázrak. Nám vyšlo všechno a holkám z Mostu se to asi trošku dostalo do hlav. Do rozhodujícího zápasu jsme jeli s dobrou energií, protože jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát. A nemyslím si, že sedmičky jsou úplně loterie. Jsou o hlavě a my tu hlavu měli lepší.
Jak jste na rozstřel volil hráčky?
Už to můžu říct. Ve druhém a třetím zápase jsem si všechny zavolal, zeptal jsem se, kdo nechce házet, spočítal jsem si hráčky, které se přihlásily. Měl jsem jednu, o které jsem byl přesvědčený, že ji tam chci zařadit – takže jsem ji vynechal. Ve třetím zápase jsem měl čtyři jasné střelkyně, jednu jsem vyměnil. Jediný pokyn byl, že na první půjde Holečková, na rozhodující Jankulovská.
Herně jste změnili co oproti prvnímu utkání?
Obranu, byli jsme neaktivní, teď jsme byli výrazně agresivnější a dostali jsme výrazně míň gólů. A vytáhli jsme hru 7 na 6, dokázali jsme se uklidnit, najít šance a proměnit.
Máte mladý tým, ale zdá se, že krizové chvíle zvládá.
Troufám si říct, že jo. My si řekli před play off, že budeme bojovat o každý míč. Že nás nezajímá konkrétní zápas, ale jak se budeme prezentovat jako tým. To znamená charakter týmu. A to se povedlo.
Jaké bude finále s Kynžvartem?
Hodně emotivní. Je to překvapivé finále minimálně z naší strany, nikdo s tím nepočítal zvlášť po průběhu sezony. My to vydřeli. Půjdeme do boje se stejnou energií a budeme hrát, na co nám budou síly stačit. Ve chvíli, kdy jste ve finále, chcete zlato. Chtěli jsme ho i loni, to nevyšlo, před třemi lety jsme ho vybojovali.