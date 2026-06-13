Česká reprezentantka po 11. místě v kvalifikaci startovala ve finále už jako druhá. Měla pomalejší úvod, ale pak zrychlila a její čas nakonec pokořily jen dvě soupeřky.
Satková se díky sobotnímu bronzu dostala do čela průběžného pořadí SP. V Augsburgu se postarala o druhou medaili českého týmu po pátečním zlatu kajakáře Jakuba Krejčího.
„Jsem nadšená, protože je to moje první medaile tady v Augsburgu. Bylo to hrozně napínavé finále. Tím, že jsem jela hned ze začátku, tak jsem dlouho čekala, bylo to hodně nervózní. Chyběla mi jedna setina, abych byla stříbrná, takže já to beru všema deseti. Vyhrála zase Jessica a před tou se pokloním ráda,“ řekla v nahrávce pro média.
Vítězka posledních dvou závodů Foxová je v hodnocení seriálu třetí, protože na úvod v Tacenu na kánoi nestartovala. V Německu trojnásobná olympijská šampionka předvedla bezkonkurenční jízdu, o vítězství ji nemohla připravit ani dvousekundová penalizace za dotek předposlední 20. branky.
Žádná další česká slalomářka se do finále nedostala. Tereza Michalová obsadila 28. místo. Vítězka úvodního závodu SP v Tacenu Tereza Kneblová se kvůli padesátisekundové penalizaci zařadila až na 37. příčku.
Finále kanoistů, které se jelo bez české účasti, vyhrál Ital Raffaello Ivaldi o pouhých sedm setin před Britem Adamem Burgessem. Lukáš Kratochvíl měl v kvalifikaci dvousekundovou penalizaci a za finálovou dvanáctkou na 13. místě zaostal o osm setin sekundy. Vojtěch Heger v kvalifikaci obsadil 23. místo, Adam Král zůstal o tři pozice za ním.
Světový pohár v Augsburgu je generálkou na mistrovství světa, které bude koncem července v dějišti olympijských her 2028 Oklahomě. SP bude pokračovat v září, kdy se uskuteční zastávka v Paříži a finále ve španělském Seu d’Urquell.
SP ve vodním slalomu
Augsburg (Německo)
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