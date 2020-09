Koronavirus změnil stolním tenistům Chebu extraligovou soupisku

Extraliga se rozbíhá, dnes Cheb začíná na stolech KT Praha, a bez avizovaných Rusů by nebylo možno hrát. „Narychlo jsme sehnali a podepsali českého hráče Davida Štěpánka,“ prozrazuje Gavlas.

Již devětařicetiletý Štěpánek ještě na jaře hrál za HB Ostrov Havlíčkův Brod, kam přišel po působení v německém oberligovém klubu SV Union Velbert II, a zároveň posílil tým profesionálních trenérů v Akademii stolního tenisu. „Je to sice starší hráč, ale cenný a doufám, že nějaké bodíky s ním uděláme. Něco snad přidají i mladí hráči, vždy s ním některý přijede z akademie na hostování.“

Klub ale spoléhal hlavně na předjednané ruské hráče. „Hrálo by se s nimi lépe,“ ví nejlepší chebský hráč. Sám se snažil udělat maximum proto, aby na západ Čech přišli nějací Asiaté, ale... „Mají strach přiletět do Evropy, i jejich svazy je varují před cestami, že je to nebezpečné. Bohužel dnes je taková doba,“ posteskl si Antonín Gavlas.

Dnes v Praze, v úvodním extraligovém utkání, nastoupí chebský tým s českými hráči. „KT Praha je určitě favoritem,“ míní Antonín Gavlas. I další průběh sezony bude odvislý od toho, zda a kdy dorazí dva ruští hráči.

„Já se budu samozřejmě snažit co nejvíce pomoci týmu, udělat co nejvíce bodů a následně uvidíme, jak to bude dál,“ hlásí Gavlas. Cíle pro sezonu se samozřejmě změnily.

„S klukama z Ruska bychom byli schopni bojovat o druhé, třetí místo. Nyní se Štěpánkem sami a s mladými, jež jsou ještě nevyzrálí na extraligu, to bude těžké. Myslím, že když budeme v polovině tabulky, tak to bude pro klub úspěch,“ dodává Antonín Gavlas.

Sám se připravuje na předsezonních turnajích v Praze. Nicméně v Chebu už koupil byt, ale přestěhuje se s rodinou až po porodu druhého potomka, který má být v říjnu. K holčičce přibude kluk.