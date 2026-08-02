Opět v desítce. Koudelka si v letní GP ve Wisle doskočil pro sedmé místo

Sedmatřicetiletý český reprezentant v prvním kole skočil 121,5 metru a zařadil se na desátou příčku. Ve druhém kole dolétl o 11 metrů dále a polepšil si o tři místa. V celkovém pořadí mu po dvou ze sedmi závodů patří šestá pozice. Žádný další český skokan se v neděli v mužském závodě neobjevil.
Suverénem letní Grand Prix, v níž zdaleka nestartuje kompletní světová špička, je zatím Japonec Naoki Nakamura, jenž ve Wisle vyhrál oba závody. Dnes předvedl skoky dlouhé 128,5 a 133 metrů, za které dostal 272,9 bodu. Byl nejlepší v obou částech závodu a zvítězil s více než dvanáctibodovým náskokem před druhým Kaimarem Vagulem z Estonska.
Závod žen ve Wisle vyhrála Slovinka Nika Vodanová. Jediná česká zástupkyně Natálie Nejedlová obsadila poslední 35. místo. Letní Grand Prix mužů i žen bude pokračovat příští víkend ve francouzském Courchevelu.
Letní Grand Prix ve skoku na lyžích
Wisla (Polsko):
Muži: 1. N. Nakamura (Jap.) 272,9 b. (128,5+133 m), 2. Vagul (Est.) 260,5 (136+131), 3. Oblak (Slovin.) 254,5 (131,5+131,5), ...7. Koudelka (ČR) 246,6 (121,5+132,5).
Ženy: 1. Vodanová (Slovin.) 242,2 (129,5+122), 2. Itová (Jap.) 234,0 (124+123), 3. Opsethová (Nor.) 227,8 (119+123), ...35. Nejedlová (ČR) 23,7 (77,5).