Bronzová medailistka z letošního mistrovství světa Fernstädtová, jež do sezony vstoupila sedmým místem na nové olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo, se v Norsku po prvním kole dělila s dvojicí soupeřek o deváté místo.
Ve druhé jízdě sice mírně zlepšila tradičně pomalejší start a v ledovém korytu o desetinu zrychlila, v nabitém pořadí si ale o jednu příčku pohoršila.
I tak si devětadvacetiletá Fernstädtová vylepšila desátým místem osobní maximum v SP ze zdejší dráhy. Dosud nejlépe v Lillehammeru zajela letos v únoru, kdy byla patnáctá.
„Desátým místem jsem docela sama sebe překvapila, na Lillehammer to bylo super. Druhá jízda byla trošku lepší, v první jsem byla trošku nervózní, ale obě byly celkem v pořádku,“ řekla Fernstädtová v nahrávce pro média.
Umístění si cenila o to víc, že od začátku týdne bojovala s nemocí. „Právě proto to bylo překvapení, hlavně ty starty. V pondělí večer jsem začala být nemocná, v úterý a včera jsem ležela celý den. Jen ve středu jsem odjela nějaké jízdy, takže příprava nebyla ideální,“ popsala.
Flocková si připsala 14. triumf ve Světovém poháru. Druhou Britku Tabithu Stoeckerovou porazila o 18 setin, třetí skončila Kim Meylemansová z Belgie. Mužům kraloval stejně jako v Cortině úřadující mistr světa a obhájce celkového prvenství ve Světovém poháru Brit Matt Weston. Timon Drahoňovský obsadil 32. místo.
Do závodu smíšených dvojic nakonec čeští reprezentanti nenastoupili. Fernstädtová se ze startu kvůli únavě po prodělané nemoci omluvila.
SP v jízdě na skeletonu v Lillehammeru (Norsko)
Muži: 1. Weston (Brit.) 1:42,58 (51,14+51,44), 2. Jungk (Něm.) -0,05 (51,28+51,35), 3. Čong Sung-gi (Korea) -0,08 (51,25+51,41), ...32. Drahoňovský (ČR) 53,11.
Ženy: 1. Flocková (Rak.) 1:44,31 (52,09+52,22), 2. Stoeckerová (Brit.) -0,18 (52,26+52,23), 3. Meylemansová (Belg.) -0,25 (52,31+52,25), ...10. Fernstädtová (ČR) -0,75 (52,58+52,48).
Smíšené dvojice: 1. Stoeckerová, Wyatt (Brit.) 1:49,33 (55,26+54,07), 2. Roová, Florian (USA) -0,56 (55,61+54,28), 3. Pfeiferová, Jungk (Něm.) -0,58 (55,72+54,19).