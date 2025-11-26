I skeleton řekl Iglsu ne. Čtrnáctka kope hlavou na mantinel, popisuje Fernstädtová

Autor: ,
  11:49
Zrekonstruovaná dráha v Iglsu nebude hostit ani Světový pohár v jízdě na skeletonu. Páteční závod byl z bezpečnostních důvodů po hlasování sportovců zrušen. Oznámila to mezinárodní bobová a skeletonová federace IBSF s tím, že pro závod najde náhradní dějiště.

Anna Fernstädtová na MS ve skeletonu. | foto: Reuters

Podle federace hlasovalo 30 z 51 závodníků na úterní schůzce pro zrušení druhého dílu olympijské sezony, která začala minulý týden v Cortině d’Ampezzo. Hlavním důvodem byla nedostatečná připravenost dráhy, což si již v pondělí vyžádalo zrušení tréninků. Tréninky byly přeloženy na středu, ale v plánu byly jen čtyři jízdy, což závodníci považovali na předělané dráze za nedostatečný počet.

„Hlavní důvod byl, že to není bezpečné,“ řekla v nahrávce pro média česká reprezentantka Anna Fernstädtová. Jednak byl podle ní nevyhovující led. „Byl ve strašném stavu. Nebylo to hladké a skoro se nedalo řídit, protože jsme víc skákali, než jezdili,“ přiblížila zkušenost z nedělního tréninku.

Závadná 13. Rakušanům nevyšla přestavba koryta, Světový pohár sáňkařů ztratili

Navíc se opět ukázalo, že ledové koryto v Iglsu, které hostilo olympijské závodech během her v Innsbrucku v letech 1964 a 1976, po rekonstrukci a přestavbě za 30 milionů eur (724 milionů korun) nesplňuje bezpečnostní standardy.

Kvůli tomu byl už v polovině listopadu zrušen úvodní závod Světového poháru v jízdě na saních, který se měl konat o prvním prosincovém víkendu. Místo toho začnou sáňkaři seriál v německém Winterbergu. Závody bobistů a skeletonistů v Iglsu původně dostaly od IBSF zelenou, nakonec se ale skeletonové závody tento týden na rakouské dráze nepojedou.

Anna Fernstädtová se raduje z medaile na MS ve skeletonu.

„Jak přestavěli (zatáčky) třináctku, čtrnáctku, patnáctku, tak je to trošku nebezpečné. Ta čtrnáctka tě hodí na mantinel, ale ne bokem, ale fakt hlavou nebo ramenem,“ uvedla Fernstädtová. „Takže to pro hodně lidí bylo takové kritické. Pak jsme měli mítink všech sportovců a většina rozhodla, že tady ten závod nechtějí,“ řekla bronzová medailistka z mistrovství světa.

Doplnila, že sama byla pro konání závodu. „Musím říct, že mně to bylo docela jedno. Byla jsem neutrální, ale hlasovala jsem pro ten závod s tím, že je to (zrušení) nefér vůči těm, kteří se snaží o olympiádu a nemají jistotu (kvalifikace)“.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ritschard vs. KellovskýTenis - - 26. 11. 2025:Ritschard vs. Kellovský //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 2:0
  • 1.77
  • -
  • 2.05
Kolář vs. DamasTenis - - 26. 11. 2025:Kolář vs. Damas //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Brozany vs. BenátkyFotbal - 13. kolo - 26. 11. 2025:Brozany vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
26. 11. 14:00
  • 2.20
  • 3.39
  • 2.40
Frýdek-M. vs. TřebíčHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
26. 11. 16:30
  • 2.35
  • 4.00
  • 2.49
Plzeň vs. VítkoviceHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Plzeň vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
26. 11. 17:30
  • 2.11
  • 4.09
  • 2.91
Vsetín vs. KolínHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Vsetín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
26. 11. 17:30
  • 1.62
  • 4.34
  • 4.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Ljošo, neumírej! Ruský šlendrián způsobil smrt talentu. Zkolaboval vedle Jágra

Premium
Alexej Čerepanov v barvách NY Rangers coby číslo 17 draftu do NHL v roce 2007

Z mysli Jaromíra Jágra se jen tak nevytratí ta mrazivá směs pocitů z osudového večera 13. října 2008. V mozku mu vířily bezbřehá bezmoc, hrůza i smutek. „Mladej, hodnej kluk přišel o život,“ říkal mi...

26. listopadu 2025

I skeleton řekl Iglsu ne. Čtrnáctka kope hlavou na mantinel, popisuje Fernstädtová

Anna Fernstädtová na MS ve skeletonu.

Zrekonstruovaná dráha v Iglsu nebude hostit ani Světový pohár v jízdě na skeletonu. Páteční závod byl z bezpečnostních důvodů po hlasování sportovců zrušen. Oznámila to mezinárodní bobová a...

26. listopadu 2025  11:49

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

26. listopadu 2025  11:19

Schick zmrazil Manchester a Guardiola se kál: Udělat tolik změn byla chyba

Český útočník Patrik Schick oslavuje trefu v Lize mistrů na Manchesteru City.

Jakmile hlavou na penaltě zamířil o zem přesně do spodního růžku, roztáhl český útočník Patrik Schick ruce a oslavil další trefu za Leverkusen ve fotbalové Lize mistrů. Tentokrát zmrazil Manchester...

26. listopadu 2025  11:16

Takovou marodku jsem ještě nezažil, potí se chrudimský futsalista Drozd

David Drozd v dresu futsalové Chrudimi

Když měli chrudimští futsalisté delší zápasové volno naposledy – bylo to začátkem října, kdy museli odkládat ligové utkání v Ústí nad Labem – trochu si stěžovali, jelikož pak neměli dostatečné herní...

26. listopadu 2025  10:59

Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků

Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková pózuje s medailemi z mistrovství světa.

Od deseti let se každou zimu prohání na lyžích, při trénincích i závodech je však odkázána na svého traséra, protože sama na trať nemůže. Nevidí. Teď bude lyžařka Simona Bubeníčková největší českou...

26. listopadu 2025  10:40

Světový pohár v běžeckém lyžování 2025/26: program, Češi, kde sledovat

Lyžařka Kateřina Janatová v průběhu závodu na 20 km volně ve švýcarském...

Dřina v krásné zasněžené krajině je typická pro běh na lyžích. Světový pohár v tomto atraktivním sportu startuje 28. listopadu 2025 ve finské Ruce a skončí 22. března 2026 v americkém Lake Placid. V...

26. listopadu 2025  10:29

Zasnouben s herečkou i basketem. Kárník létá sem a tam. Proč mu přišla repre vhod?

James Kárník na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Od posledního srazu, který loni v listopadu s českou reprezentací absolvoval, se mnohé změnilo. Basketbalista James Kárník se zasnoubil s populární kanadskou herečkou Vanessou Morganovou, jejich...

26. listopadu 2025  10:15

USK Praha uzavře základní část Euroligy, proti Gdyni je obrovským favoritem

Valériane Ayayiová z USK Praha sleduje, jak míč míří do zámezí během zápasu s...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zakončí ve středu základní skupinu Euroligy, v níž obhajují titul. Už s jistotou postupu ze třetího místa přivítají Gdyni, která už o šanci na průnik do další fáze...

26. listopadu 2025  10:06

Litvínovská ztráta narostla, ale Baránek tvrdí: Zvedli jsme se

Litvínovský Marek Baránek čelí dvojnásobné kladenské přesile.

Ztráta hokejového Litvínova na předposlední místo v extralize už mohla být jen jednociferná, ale místo toho zase narostla. Verva v klíčové bitvě dvou nejslabších týmů soutěže neudržela v Kladně...

26. listopadu 2025  9:54

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

A čekání nekončí, nejen v Lize mistrů. Slavia v pohárech už přes rok nezvítězila

Slávista Zafeiris se diví výroku hlavního rozhodčího

Jestli si někdo splnil úkol stoprocentně, tak on. Dlouho moc práce neměl, pak během pěti minut čapl tři góly. Třikrát se před ním zjevil šikovný záložník Navarro, třikrát ho Jindřich Staněk bravurně...

26. listopadu 2025  9:40

Krejčího body nepomohly odvrátit debakl s nejslabším. Dončič zářil v derby

C. J. McCollum (3) z Washington Wizards jde do nájezdu v zápase s Atlanta...

Atlanta Hawks tento nezdar ve svých plánech rozhodně neměli. V basketbalové NBA prohráli jednoznačně 113:132 na palubovce nejhoršího týmu soutěže Washington Wizards, který uspěl po sérii 14 porážek....

26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  9:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.