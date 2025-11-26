Podle federace hlasovalo 30 z 51 závodníků na úterní schůzce pro zrušení druhého dílu olympijské sezony, která začala minulý týden v Cortině d’Ampezzo. Hlavním důvodem byla nedostatečná připravenost dráhy, což si již v pondělí vyžádalo zrušení tréninků. Tréninky byly přeloženy na středu, ale v plánu byly jen čtyři jízdy, což závodníci považovali na předělané dráze za nedostatečný počet.
„Hlavní důvod byl, že to není bezpečné,“ řekla v nahrávce pro média česká reprezentantka Anna Fernstädtová. Jednak byl podle ní nevyhovující led. „Byl ve strašném stavu. Nebylo to hladké a skoro se nedalo řídit, protože jsme víc skákali, než jezdili,“ přiblížila zkušenost z nedělního tréninku.
|
Závadná 13. Rakušanům nevyšla přestavba koryta, Světový pohár sáňkařů ztratili
Navíc se opět ukázalo, že ledové koryto v Iglsu, které hostilo olympijské závodech během her v Innsbrucku v letech 1964 a 1976, po rekonstrukci a přestavbě za 30 milionů eur (724 milionů korun) nesplňuje bezpečnostní standardy.
Kvůli tomu byl už v polovině listopadu zrušen úvodní závod Světového poháru v jízdě na saních, který se měl konat o prvním prosincovém víkendu. Místo toho začnou sáňkaři seriál v německém Winterbergu. Závody bobistů a skeletonistů v Iglsu původně dostaly od IBSF zelenou, nakonec se ale skeletonové závody tento týden na rakouské dráze nepojedou.
„Jak přestavěli (zatáčky) třináctku, čtrnáctku, patnáctku, tak je to trošku nebezpečné. Ta čtrnáctka tě hodí na mantinel, ale ne bokem, ale fakt hlavou nebo ramenem,“ uvedla Fernstädtová. „Takže to pro hodně lidí bylo takové kritické. Pak jsme měli mítink všech sportovců a většina rozhodla, že tady ten závod nechtějí,“ řekla bronzová medailistka z mistrovství světa.
Doplnila, že sama byla pro konání závodu. „Musím říct, že mně to bylo docela jedno. Byla jsem neutrální, ale hlasovala jsem pro ten závod s tím, že je to (zrušení) nefér vůči těm, kteří se snaží o olympiádu a nemají jistotu (kvalifikace)“.