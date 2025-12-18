Titěrné čtyři setiny sekundy! Fernstädtová byla ve Světovém poháru na dosah pódia

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová byla čtvrtá v závodě Světového poháru v Siguldě. Od medaile dělily devětadvacetiletou reprezentantku čtyři setiny sekundy.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová. | foto: Reuters

Fernstädtová figurovala po prvním kole na šesté příčce. V tom druhém zajela bronzová medailistka z letošního mistrovství světa pátý čas a zaznamenala nejlepší výsledek v seriálu od začátku ledna, kdy byla druhá ve Winterbergu.

„Myslím, že se mi to povedlo dobře. V první jízdě jsem chybovala v patnáctce, protože jsem tam v tréninku spadla, takže jsem byla trochu nervózní. Druhá jízda byla o hodně lepší,“ uvedla Fernstädtová v nahrávce pro média.

„Věděla jsem, že časy jsou našlapané a že jedna chyba mě může posunout o jedno nebo i o deset míst dozadu. Škoda těch čtyř setin. Ale zkusím to zítra a třeba se ty čtyři setiny otočí,“ řekla před pátečním druhým závodem.

Za nejrychlejší Kim Meylemansovou zaostala o 43 setin sekundy. Belgická závodnice vyhrála s náskokem 34 setin před Tabithou Stoeckerovou z Velké Británie, Rakušanka Janine Flocková na třetí příčce ztratila 39 setin.

„Bylo celkem hnusné počasí, takže závod nebyl úplně fér. Ti, co jeli v prvním i druhém kole vzadu, tak měli smůlu na horší dráhu. Ale i já jsem měla horší led a zajela jsem, co jsem potřebovala. Navíc dva osobáky na startu,“ přidala Fernstädtová.

V průběžném pořadí Světového poháru je Fernstädtová po třech závodech se ziskem 504 bodů šestá. Meylemansová na prvním místě má 625 bodů, za ní jsou Flocková (617 bodů) a Stoeckerová (604).

Světový pohár v jízdě na skeletonu

Sigulda (Lotyšsko):

Ženy: 1. Meylemansová (Belg.) 1:43,90 (51,97+51,93), 2. Stoeckerová (Brit.) -0,34 (51,82+52,42), 3. Flocková (Rak.) -0,39 (51,96+52,33), 4. Fernstädtová (ČR) -0,43 (52,14+52,19).

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Meylemansová 625, 2. Flocková 617, 3. Stoeckerová 604, ...6. Fernstädtová 504.

