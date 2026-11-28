Fernstädtová minulou pohárovou sezonu zakončila na celkovém čtvrtém místě, což byl pro ni životní úspěch. Nyní v ledovém korytě v Altenbergu začala sedmou příčkou, ve druhé jízdě si o dvě polepšila. Na Kreherovou, která zajela nejrychlejší čas v obou kolech, ztratila v součtu 92 setin sekundy.
Rodačka z Prahy a bývalá juniorská mistryně světa, závodící s cukrovkou, má ze seriálu Světového poháru šest individuálních medailí - tři stříbra a tři bronzy. Aby sbírku rozšířila, musela by v sobotu být rychlejší o čtyři desetiny. Porazila nicméně majitelku dvou křišťálových glóbů za celkové prvenství Kimberley Bosovou, nizozemská skeletonistka byla šestá.
Úvodní závod SP v jízdě na skeletonu v Altenbergu (Německo):
1. Kreherová 1:55,57 (57,63+57,94), 2. Hansová -0,48 (57,86+58,19), 3. Leipoldová (všechny Něm.) -0,52 (57,95+58,14), ...5. Fernstädtová (ČR) -0,92 (58,19+58,30).