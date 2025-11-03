Cukrovku hlídá software, s myslí bojuje Fernstädtová sama. Pak zpomaluju, líčí

Byl to šok. Odmítla však jen odevzdaně sedět a litovat se. S antidopingovým úřadem narychlo řešila výjimku na inzulin a povolení pro převoz injekcí do Pekingu. Za pochodu se učila řešit krizové situace, které hladina cukru v její krvi způsobovala.
A vybojovala na hrách 7. místo.
O čtyři roky později je v jiné roli. Ne, cukrovka nikam nezmizela. Ale umí s ní pracovat. „Už nemusíme nic moc testovat, jen občas trochu měníme množství inzulinu, když něco blbne,“ povídá.
Však také kouč Josef Andrle oceňuje: „Anička je díky tomu klidnější. Předtím se ty chvilkové výpadky v hladině cukru projevovaly i její horší náladou v tréninku. Ono když vám pořád něco pípá, není to příjemné.“
Za změnou nálady hledejte i velkou vědu. A spoustu dat. Do speciálního softwaru vše zapisují.
„Paní doktorka, která se o mě stará, je pořád na telefonu,“ líčí Fernstädtová. „Denně jí posílám svá jídla, dávky inzulinu, naměřené hodnoty i zaměření tréninků, jestli budou víc do síly, rychlosti, vytrvalosti. Podle toho mi upravuje dávky inzulinu. Dovedeme zachytit chyby v nastavení docela brzo, takže se mi nestává, že bych byla třeba týden zhroucená.“
Bronzem na březnovém mistrovství světa v Lake Placid si navíc ověřila, že i se svým handicapem může atakovat nejvyšší příčky.
„Je dobré mít v hlavě, že když si všechno sedne, tedy starty, jízdy i materiál, tak mi to jede,“ vykládá. Kouč souhlasně přikyvuje: „Získala nazpět jistotu, že dokáže jezdit s nejlepšími na světě.“
Nestresuj se. Ani z cukrovky. Fernstädtová chce shodit další dvě kila
V únoru se s nimi utká v olympijské Cortině na dráze, kterou zatím zná pouze z videa. Poprvé ji okusí až před zahajovacím Světovým pohárem zimy. Ale podle toho, co zatím zjistila, usuzuje: „Vlastně ji postavili pro mě.“
Krátký a prudký rozběh na startu vítá, protože na delších v minulosti ztrácela. „A trať, která má mít kolem minuty, mi vyhovuje o dost víc než ty 50sekundové.“
Kouč ji považuje za „geniální“ při zvykání si na nové dráhy. Také oceňuje skvělé předsezonní tréninkové údaje. „Na trenažeru v Königssee si posouvala osobní rekordy do sfér, kterým by před třemi lety rozhodně nevěřila. Dostala se až k pomyslnému limitu svého těla a k tomu, co jí svaly umožňují.“
Problémem je cosi jiného. Až nadměrná snaha o preciznost.
„Anička o všem moc přemýšlí. A čím víc přemýšlí, tím víc dokáže své svaly zablokovat,“ všímá si Andrle.
„Jo, snažím se soustředit na techniku, ale když to dělám, zpomaluji pak každý krok,“ uznává ona. „Nejlepší je techniku vychytat a pak už ji v hlavě neřešit.“
Snadná rada, jen jak ji provést. Jak vyčistit hlavu na start?
„Je to o fungování krátkodobé a dlouhodobé paměti,“ soudí Andrle. „Občas si myslíme, že už má správný pohyb usazený v dlouhodobé paměti, jenže on tam ještě není. Pak v Aničce chytnou saze vzteklosti, že jí to nejde, tak to zkouší zas a znovu, až se natolik unaví, že konečně vypne hlavu a udělá vše správně.“
Když pozorujete, jak spolu vycházejí, dospějete k názoru, že u nich chemie trenér – závodnice funguje výborně. Fernstädtová se často směje, občas se s koučem popichují, vtipkují, ale zároveň dávají najevo, jak jeden druhému věří.
„Cíl pro sezonu? Přežít Aničku,“ říká Andrle, než vážně dodá: „Veškeré úsilí posledních let jsme investovali směrem k této olympiádě. Bude to výjimečná sezona, možná jedna z posledních.“
Na sport myslím vždycky jen minutu. Fernstädtová o životě s cukrovkou
Fernstädtová brzy oslaví 29. narozeniny. Uvažuje o konci kariéry?
Dává najevo, že nejspíš půjde o její poslední hry. „Ale ještě bych si ráda zajezdila v Königssee, až tam spraví dráhu. Takže nejméně jednu další sezonu plánuju. A pak se uvidí, rok od roku. Nemládnu, což mi tělo dává najevo. Tentokrát bude pauza na jaře mnohem delší než obvykle.“
Kde ji stráví?
„Trenér se se mnou vsadil, že za medaili na olympiádě mi zaplatí dovolenou,“ prozradí.
„To jsi neměla prozrazovat, manželka to ještě neví,“ rozesměje se kouč. „Říkala jsi dovolenou za zlatou medaili, ne?“
„Ne ne, vsadili jsme se o jakoukoliv medaili,“ ujišťuje skvěle naladěná svěřenkyně.