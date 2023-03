Skeetařka Šumová byla sedmá na Světovém poháru brokařů v Dauhá

SP ve střelbě z brokových zbraní v Dauhá Skeet Muži: 1. Rossetti (It.) 39, 2. Hancock (USA) 38, 3. Lodde (It.), ...v kvalifikaci 30. Prokop (ČR). Ženy: 1. Rhodeová 38/v rozstřelu 6, 2. Simontonová (obě USA) 38/5, 3. Schocchettiová (It.), ...7. Šumová - vyřazena v semifinále, v kvalifikaci 21. Skalická (obě ČR).