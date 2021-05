Skeetaři Tomeček se Šumovou vystříleli evropské stříbro v mixu

Tomeček s Šumovou, kteří už dříve pro Českou republiku vybojovali účastnická místa na olympijských hrách v Tokiu, vyhráli kvalifikaci a postoupili do boje o zlato přímo, zatímco Švédové ještě absolvovali rozstřel s Italy.

A do play off dospělo i finále, poté co „finišmanka“ Larssonová minula poslední finálový terč. Zatímco Tomeček, který byl s jedinou chybou nejlepším finalistou, a po něm i Nilsson trefili oba asfaltové holuby, Šumové druhý ulétl a Larssonová tentokrát šanci ukončit soutěž využila.

Předloňský mistr Evropy Tomeček si v Chorvatsku ziskem stříbra vynahradil čtvrteční individuální soutěž, v níž skončil pětadvacátý, Šumová navázala na jedenácté místo. Mistr světa Tomáš Nýdrle s Annou Šindelářovou obsadili mezi 28 dvojicemi 21. místo.