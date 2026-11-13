Skandinávci se sjednotili. I Švédsko hodlá ruským sportovcům odepřít vstup do země

Švédsko by tak následovalo Finsko a Norsko, jejichž vlády ve čtvrtek přijaly opatření k omezení vstupu ruských občanů.
„Zastáváme názor, že si nepřejeme přítomnost ruských sportovců na mezinárodních soutěžích na švédské půdě. Rusko a jeho prezident Vladimir Putin by toho totiž mohli zneužít k propagandistickým účelům, navíc to přispívá k normalizaci války,“ řekl Forssmed. Švédsko bude mimo jiné na přelomu února a března hostit mistrovství světa v klasickém lyžování ve Falunu.
Finská vláda ve čtvrtek oznámila, že ruští sportovci nebudou mít možnost získat víza. Rozhodnutí vstoupí v platnost v pondělí 16. listopadu. Zpřísnit vízovou politiku vůči Rusku a také jeho spojenci Bělorusku se rozhodlo i Norsko. Ruští sportovci mohou být z Norska i vyhoštěni.
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Finsko a Norsko zapověděly vstup ruským sportovcům, dokud bude pokračovat válka
Finský hokejový svaz se minulý týden postavil proti zápasům s Ruskem, kterému Sportovní arbitrážní soud umožnil návrat do mezinárodních turnajů. Bojkot utkání proti sborné pak vyhlásili také Norové, Švédové, Dánové, Lotyši a Češi. Český svaz ledního hokeje se chystá jednat s vládou o tom, jak zamezit účasti ruských hokejistek na lednovém mistrovství světa do 18 let v Ostravě.