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Skandinávci se sjednotili. I Švédsko hodlá ruským sportovcům odepřít vstup do země

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  19:44
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Potyčka mezi ruským bekem Arťjomem Zubem (v červeném č. 2) a Švédem Maxem Fribergem. | foto: AP

Ruští sportovci se nejspíš nebudou moci účastnit ani akcí ve Švédsku, dokud neskončí válka na Ukrajině. Švédský ministr pro sociální záležitosti a veřejné zdraví Jakob Forssmed agentuře AFP řekl, že jeho vláda pracuje na řešení, které by umožnilo odepřít ruským sportovcům vstup do země.

Švédsko by tak následovalo Finsko a Norsko, jejichž vlády ve čtvrtek přijaly opatření k omezení vstupu ruských občanů.

„Zastáváme názor, že si nepřejeme přítomnost ruských sportovců na mezinárodních soutěžích na švédské půdě. Rusko a jeho prezident Vladimir Putin by toho totiž mohli zneužít k propagandistickým účelům, navíc to přispívá k normalizaci války,“ řekl Forssmed. Švédsko bude mimo jiné na přelomu února a března hostit mistrovství světa v klasickém lyžování ve Falunu.

Finská vláda ve čtvrtek oznámila, že ruští sportovci nebudou mít možnost získat víza. Rozhodnutí vstoupí v platnost v pondělí 16. listopadu. Zpřísnit vízovou politiku vůči Rusku a také jeho spojenci Bělorusku se rozhodlo i Norsko. Ruští sportovci mohou být z Norska i vyhoštěni.

Finsko a Norsko zapověděly vstup ruským sportovcům, dokud bude pokračovat válka

Finský hokejový svaz se minulý týden postavil proti zápasům s Ruskem, kterému Sportovní arbitrážní soud umožnil návrat do mezinárodních turnajů. Bojkot utkání proti sborné pak vyhlásili také Norové, Švédové, Dánové, Lotyši a Češi. Český svaz ledního hokeje se chystá jednat s vládou o tom, jak zamezit účasti ruských hokejistek na lednovém mistrovství světa do 18 let v Ostravě.

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Fotbal v sezoně 2026/27

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Živě4:7
  • 300.00
  • 70.00
  • -
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Živě1:2
  • 30.00
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  • 1.27
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