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Roste Česku další lezecký fenomén? Šindel zvládl stupeň 9b. A má i na víc, věští Ondra

Dan Hübsch
  17:33
V rakouském Nassereithu se dlouho pral s jedním místem. Tolik pokusů vysázel na kroku, kdy se tři prsty na pravé ruce snažil vrazit do maličké škvírky na převislé skále. „Strávil jsem jich tam přes padesát!“ Tento týden se Josefu Šindelovi veškerá dřina vrátila. V osmnácti letech vstoupil do elitního klubu lezců, kteří pokořili obtížnost 9b. Student z Třince to dokázal coby druhý Čech po Adamu Ondrovi, navíc na cestě, kterou zdolal jako třetí člověk v historii.

Pouze Němec Alexander Megos (2017) a Rakušan Jakob Schubert (2022), tedy dvě známá jména i ze sportovního lezení, tuhle sklaní trasu pokořili.

Jmenuje se Clash of the Titans, v překladu Střet titánů. Tolikrát se na ní Šindel vyvztekal, když dokola ve stejném místě padal. Pokus číslo 52 se na stěně Götterwandl ujal. A úspěšný „řešitel“ si v osmnácti posunul maximum, kterého Ondra dosáhl jen o rok rychleji, ve svých sedmnácti.

Lezec Josef Šindel a jeho cesta cestou Clash of the Titans:

V lezeckém světě na sebe upozornil další český borec. Možná nový fenomén? Nástupce?

„Perfektní, perfektní, mám z toho strašnou radost!“ usmíval se upřímně Ondra, který aktuálně bojuje o co nejlepší umístění na domácím světovém poháru na Štvanici, kde se soutěží v jeho silné disciplíně obtížnosti.

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Pochopitelně ještě větší nadšení ale jevil sám úspěšný lezec, který si po zacvaknutí poslední expresky pořádně zakřičel.

„Došlo mi, že jsem se stal 9b lezcem, což pro mě strašně moc znamená. Kromě extrémní radosti jsem cítil obrovské uvolnění,“ popisoval. Vždyť čekal tři roky, než povýšil z úrovně 9a+, kterou zapsal na Slovensku při přelezu cesty Chiroptera.

Jakmile ho jistič dobral a zdárně dovedl ze zhruba dvacetimetrové výšky zpět na zem, následoval telefonát domů.

Český lezec Josef Šindel a jeho telefonát s maminkou:

„Je to tam!“ začal rovnou namísto pozdravu.

„Nekecej? Fakt jsi to dal? Já na tebe od rána myslím,“ zaznělo z druhé strany s popěvkem: „Pe-pa je boo-rec!“

„A velkej talent, možná naštěstí se nevěnuje závodnímu lezení a o to víc času má na skály,“ připouští Ondra, jak jsou i oba světy rozdílné. „Je nepochybný, že je na vzestupný tendenci a myslím, že to není první 9b, které kdy vylezl.“

Taková obtížnost odvozená od francouzské stupnice je zcela mimo možnosti běžného laika, jak tedy její extrémnost přiblížit a popsat?

Český lezec Josef Šindel zdolává cestu Clash of the Titans jako třetí člověk v historii, coby druhý našinec tak překonal obtížnost 9b.

„Představte si ty nejmenší chyty, které si dokážete představit, dáte je na převislou stěnu tak daleko od sebe, že na ně jen tak tak dosáhnete, a celý tenhle boulder dáte dvacet metrů nad zem, kdy už jste unavení po předchozím lezení,“ přibližuje Šindel na příkladě klíčového bodu, který se mu nedařil zdolat. Právě ten z cesty dělá 9b.

„Fyzický aspekt je podle mě u takové cesty ta největší výzva. Pokud neuděláte všechny kroky nebo na ni fyzicky nemáte, ani to nemusíte zkoušet,“ pokračoval dál mladík. „Ale i mentální stránka je velmi důležitá. Ke konci zkoušení už jsem před každým pokusem cítil docela velký stres.“

Vytrvalost, s jakou se do cesty opakovaně pouštěl, se ho držela od loňského léta, kdy ve více jak třicetistupňové výhni a s celkovou únavou zkusil trasu „ze srandy“.

„Ale kroky v nejtěžším boulderu mi přišly možné, tak jsem si řekl, že když budu silnější a přijedu v lepších podmínkách, mohlo by to vyjít.“

A vyšlo.

Český lezec Josef Šindel zdolává cestu Clash of the Titans jako třetí člověk v historii, coby druhý našinec tak překonal obtížnost 9b.

Zapsal nové maximum, po kterém se ohlížel při svých oblíbených cestách na Slovensku a v německé Frankenjuře.

S lezením začal už ve třech letech, v deseti zvládl poprvé obtížnost 7c, která už bývá označovaná za mimořádně obtížnou. Tu ti nejpokročilejší „hobíci“ mohou zvládnout, ale potřebují přitom skvělou techniku, velkou sílu v prstech a poctivý specifický trénink.

„Pokud se ale chcete zlepšovat, je potřeba lezení věnovat veškerý čas, co máte a nebát se neúspěchů, právě ty a pády jsou tím nejdůležitějším. A měli byste taky zkoušet právě lezení na skalách, protože je to úplně jiný svět než na stěnách,“ radí Šindel.

Český lezec Josef Šindel zdolává cestu Clash of the Titans jako třetí člověk v historii, coby druhý našinec tak překonal obtížnost 9b.
Český lezec Josef Šindel zdolává cestu Clash of the Titans jako třetí člověk v historii, coby druhý našinec tak překonal obtížnost 9b.
Český lezec Josef Šindel zdolává cestu Clash of the Titans jako třetí člověk v historii, coby druhý našinec tak překonal obtížnost 9b.
Český lezec Josef Šindel zdolává cestu Clash of the Titans jako třetí člověk v historii, coby druhý našinec tak překonal obtížnost 9b.
Český lezec Josef Šindel zdolává cestu Clash of the Titans jako třetí člověk v historii, coby druhý našinec tak překonal obtížnost 9b.
5 fotografií

Pro to, co teď předvádí, platí totéž. Tohle už zvládnou jen ti nejlepší z nejlepších.

„A já myslím, že Pepa má našlápnuto ještě na těžší výstupy,“ povzbuzuje Ondra.

Dalším levelem po 9b+ může být 9c. Právě tu legendární český lezec zdolal jako první na světě v norském Flatangeru (2017). Teď už má tato obtížnost v mladém sportu čtyři pokořitele. Připojí se k nim časem další našinec?

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