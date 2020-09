Bojovnice, klaustrofobička, rodinný kůň. Žokej Bartoš vzpomíná na Sixteen

„Sixteen si získala nejprve moji ženu. Pro ni to byla láska na první pohled. Byla hodná na ježdění, takže ji začala jezdit. Když jsem ji viděl poprvé já, popravdě jsem nevěřil, že by z ní mohl vyrůst takhle dobrý kůň,“ řekl její dvorní žokej Josef Bartoš, který v jejím sedle zaznamenal jedno vítězství ve Velké pardubické. To první si v roce 2007 v sedle subtilní bělky připsal žokej Dušan Andrés, který tehdy za zraněného Bartoše zaskakoval.

Její čas ve Velké 8:58,99 minuty z roku 2008 je druhý nejrychlejší v historii. Byla ještě dvakrát druhá a jednou třetí. Vyhrála deset ze 44 překážkových dostihů a vydělala přes devět milionů korun.

Bartoš s ní slavil také úspěchy na drahách v Itálii nebo Francii. Ve starším věku se však z bílé klisny stala specialistka na Pardubice.

„Nerada cestovala, po jednom incidentu z Merana se začala bát, stala se z ní klaustrofobička, takže jsme ji vozili jen do Pardubic,“ řekl Bartoš.

„Prosazovala se mezi koňmi ve výběhu, tam si dokázala zjednat pořádek třeba i kopancem,“ řekl Bartoš, pro jehož rodinu se stala malá bělka rodinným koněm. „Ona byla hodná na ošetřování, v tréninku poctivá, dobrá skokanka. Byla sice malá, ale perfektně osvalená, všechno dohnala svou bojovností,“ řekl Bartoš.

Kariéru ukončila ve 12 letech. Dráhu chovné klisny však nenastoupila. Trápily ji vleklé zdravotní potíže. „Měla v sobě melanomy, takže ani nemohla mít hříbata. Horší zdraví ji bohužel doprovázelo,“ řekl Bartoš.

Sixteen neváhal zařadit k dalším dvěma výjimečným klisnám - Registaně a Orphee Des Blins.