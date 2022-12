Nejkrásnější dárek k třicetinám. Stolní tenista Širuček má syna

Pokud mám dobré informace, tak jste ke svému jubileu dostal ten nejhezčí dárek...

(usmívá se) Je to pravda, o den dřív, tedy 19. listopadu, se nám totiž narodil syn Kristián. Lepší dárek jsem ke svým třicetinám opravdu dostat nemohl.

Přitom ještě 17. listopadu jste měl plné ruce práce, protože HB Ostrov doma bojoval v Lize mistrů s německým Düsseldorfem. Zdá se, že synek bude poslušný, věděl, že má počkat, až bude větší klid...

Přesně. I když psychicky náročné to bylo i tak dost. Naštěstí manželka byla celou dobu se mnou v Havlíčkově Brodě. Měli jsme dokonce domluveného i doktora v Novém Městě na Moravě, kdyby bylo potřeba. V tomhle směru to bylo super.

pavel.sirucek_ Naše rodinka se brzo rozroste

Budeme 4❤️



#babyontheway #familyfirst #familytime #strongertogether❤️

Přesto se zdálo, že proti Borussii nehrajete úplně v pohodě...

To je snad jediné, co mě dost mrzí. Máte pravdu, určitě jsem nepodal svůj nejlepší výkon, umím hrát mnohem líp. Mně to prostě proti Düsseldorfu dlouhodobě nejde. Teď už bych řekl, že je to skoro i psychická záležitost.

Na druhou stranu se říká, že nic netrvá věčně a všechno jednou skončí. Věříte tomu?

Možná že to tak příště doopravdy bude, ale zatím jsem hrál s Düsseldorfem šestkrát, přičemž na druhé straně mohl stát kdokoli a stejně jsem prohrál. Je to zajímavé, nicméně je to tak.

Pojďme tedy raději na chvilku zase k příjemnějšímu tématu, a to je váš syn. Kde se tedy nakonec narodil?

Skutečně v Novém Městě na Moravě.

Takže z něj bude už jednou pro vždycky rodák z Vysočiny...

Vlastně ano. A zajímavé na tom celém je fakt, nebo je to možná i osud, že v Novém Městě se narodila taky moje mamka. Přitom my jsme počítali s tím, že se malý narodí v Uherském Hradišti, odkud pochází manželka. No vidíte a osud to chtěl zrovna takhle. (usmívá se)

A jméno se líbilo vám oběma, nebo musel jeden z vás tomu druhému ustoupit?

Původně jsme měli mít Patrika, jenže žena, když rodila a byla zrovna v největších bolestech, najednou řekla, že by chtěla Kristiána. A já, když jsem ji viděl, jak trpí, tak jsem jí to odsouhlasil.