|World Cup of Darts 2026 - informace
|Datum:
|11. – 14. června 2026
|Místo:
|Frankfurt, Německo
|Češi:
|Sedláček + Gawlas
|Kde sledovat:
|Nova Sport 2
World Cup of Darts 2026 v šipkách: pravidla, jak se hraje
Světový pohár je unikátním šipkařským turnajem, hraje se totiž netradičně v týmech. Ty jsou vždy složeny ze dvou hráčů a hrají se pouze čtyřhry, kdy se šipkaři u terče pravidelně střídají.
Akce se účastní se celkem 40 týmů, které jsou rozděleny do tříčlenných skupin. Tuto fázi nemusí absolvovat čtyři nejvýše nasazené dvojice, tedy Anglie, Nizozemsko, Severní Irsko a Skotsko. Do vyřazovací osmifinálové fáze postupují pouze vítězové.
Na kolik legů se jednotlivá střetnutí hrají?
- skupiny: 4 vítězné legy (best of 7)
- osmifinále, čtvrtfinále a finále: 7 vítězných legů (best of 15)
- finále: 10 vítězných legů (best of 19)
Světový pohár týmů 2026 v šipkách: program Čechů, výsledky, pavouk
Navážou čeští šipkaři na senzační loňské tažení, kdy došli až do čtvrtfinále? Petra Křivku tentokrát nahrazuje Adam Gawlas, který se připojí k dlouhodobě nejlepšímu českému hráči, Karlu Sedláčkovi.
Ve skupině H se naši utkají s Indií a Dánskem, postup by jim neměl uniknout.
|World Cup of Darts 2026: program, výsledky, pavouk
|Finále
|14.6.,
|Semifinále
|14.6.,
|14.6.,
|Čtvrtfinále
|14.6.,
|14.6.,
|14.6.,
|14.6.,
|Osmifinále
|13.6.,
|13.6.,
|13.6.,
|13.6.,
|13.6.,
|13.6.,
|13.6.,
|13.6.,
|Češi ve skupině
|Sedláček/Gawlas – Kumar/Goenka
|11.6., 19:15
|Sedláček/Gawlas – Jørgensen/Graversen
|12.6.,
Nasazené týmy a hráči ve World Cup of Darts 2026
Celkem 16 dvojic je nasazených a jak už bylo řečeno, 4 nejlepší jdou rovnou do osmifinále. Tři země letos zažijí velkou premiéru – jde o Ugandu, Mongolsko a Trinidad a Tobago. Tyto týmy zvládly kontinentální kvalifikace.
Nejvýše nasazené týmy
Mezi šestnáctku se vměstnali i Češi, kteří jdou do své skupiny jako číslo 12.
Jasnými favority jsou Angličané, které zastupují světová jednička Luke Littler a dvojka Luke Humphries. Silní budou i Nizozemci, tým totiž tvoří trojka Gian van Veen a čtyřka Michael van Gerwen.
Severoirská dvojice Josh Rock a Daryl Gurney jsou zde v pozici obhájců loňského prvenství.
Kde sledovat šipky World Cup of Darts 2026 live: přenosy v TV a online
Šipkařským turnajům se dlouhodobě věnuje kanál Nova Sport 2, na kterém fanoušci najdou i letošní World Cup of Darts. Pro online přenosy poslouží platforma Oneplay.
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Šipkám dál vládne Littler. Fenomenální mladík ve finále MS suverénně obhájil titul
Prize money a odměny jsou rekordní
Pro ročník 2026 byly navýšeny odměny – nově se hraje o celkový bank ve výši 500 000 britských liber. Vítězná dvojice si rozděli 100 tisíc.
|Fáze
|Prize money
|Vítězové
|£100,000
|Finalisté
|£48,000
|Semifinalisté
|£30,000
|Čtvrtfinalisté
|£20,000
|Osmifinalisté
|£10,000
|2. tým ve skupině
|£6,000
|3. tým ve skupině
|£5,000
Poslední vítězové šipkařského turnaje WCoD
Historicky nejúspěšnějším týmem je Anglie, z celkových 5 titulů byli hned u čtyř legendární Phil Taylor s Adrianem Lewisem.
Na druhém místě je Nizozemsko se 4 prvenstvími, na trofej už ale dosáhli také Wales, Skotsko, Austrálie a posledně Severní Irsko.
|World Cup of Darts - poslední vítězové
|Rok
|Vítězové
|2025
|Josh Rock, Daryl Gurney (Severní Irsko)
|2024
|Luke Humphries, Michael Smith (Anglie)
|2023
|Gerwyn Price, Jonny Clayton (Wales)
|2022
|Damon Heta, Simon Whitlock (AUS)
|2021
|Peter Wright, John Henderson (Skotsko)
|2020
|Gerwyn Price, Jonny Clayton (Wales)
|2019
|Gary Anderson, Peter Wright(Skotsko)
|2018
|Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld (Nizozemsko)
|2017
|Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld (Nizozemsko)
|2016
|Phil Taylor, Adrian Lewis (Anglie)