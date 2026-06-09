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World Cup of Darts 2026: program, výsledky, týmy, Češi

  14:59
Týmový šipkařský turnaj World Cup of Darts 2026 se i letos koná v německém Frankfurtu. V termínu od 11. do 14. června uvidíme v akci i nejlepší českou dvojici, Karla Sedláčka s Adamem Gawlasem.

Luke Littler po vítězství ve čtvrtfinálovém zápase. | foto: Reuters

World Cup of Darts 2026 - informace
Datum:11. – 14. června 2026
Místo:Frankfurt, Německo
Češi:Sedláček + Gawlas
Kde sledovat:Nova Sport 2

World Cup of Darts 2026 v šipkách: pravidla, jak se hraje

Světový pohár je unikátním šipkařským turnajem, hraje se totiž netradičně v týmech. Ty jsou vždy složeny ze dvou hráčů a hrají se pouze čtyřhry, kdy se šipkaři u terče pravidelně střídají.

Akce se účastní se celkem 40 týmů, které jsou rozděleny do tříčlenných skupin. Tuto fázi nemusí absolvovat čtyři nejvýše nasazené dvojice, tedy Anglie, Nizozemsko, Severní Irsko a Skotsko. Do vyřazovací osmifinálové fáze postupují pouze vítězové.

Na kolik legů se jednotlivá střetnutí hrají?

  • skupiny: 4 vítězné legy (best of 7)
  • osmifinále, čtvrtfinále a finále: 7 vítězných legů (best of 15)
  • finále: 10 vítězných legů (best of 19)

Světový pohár týmů 2026 v šipkách: program Čechů, výsledky, pavouk

Navážou čeští šipkaři na senzační loňské tažení, kdy došli až do čtvrtfinále? Petra Křivku tentokrát nahrazuje Adam Gawlas, který se připojí k dlouhodobě nejlepšímu českému hráči, Karlu Sedláčkovi.

Ve skupině H se naši utkají s Indií a Dánskem, postup by jim neměl uniknout.

World Cup of Darts 2026: program, výsledky, pavouk
Finále
14.6.,
Semifinále
14.6., 14.6.,
Čtvrtfinále
14.6., 14.6.,
14.6.,14.6.,
Osmifinále
13.6., 13.6.,
13.6.,13.6.,
13.6.,13.6.,
13.6.,13.6.,
Češi ve skupině
Sedláček/Gawlas – Kumar/Goenka11.6., 19:15Sedláček/Gawlas – Jørgensen/Graversen12.6.,

Nasazené týmy a hráči ve World Cup of Darts 2026

Celkem 16 dvojic je nasazených a jak už bylo řečeno, 4 nejlepší jdou rovnou do osmifinále. Tři země letos zažijí velkou premiéru – jde o Ugandu, Mongolsko a Trinidad a Tobago. Tyto týmy zvládly kontinentální kvalifikace.

Nejvýše nasazené týmy

  • Anglie (1): Luke Littler + Luke Humphries
  • Nizozemsko (2): Gian van Veen + Michael van Gerwen
  • Severní Irsko (3): Josh Rock + Daryl Gurney
  • Skotsko (4): Gary Anderson + Cameron Menzies

Mezi šestnáctku se vměstnali i Češi, kteří jdou do své skupiny jako číslo 12.

Jasnými favority jsou Angličané, které zastupují světová jednička Luke Littler a dvojka Luke Humphries. Silní budou i Nizozemci, tým totiž tvoří trojka Gian van Veen a čtyřka Michael van Gerwen.

Severoirská dvojice Josh Rock a Daryl Gurney jsou zde v pozici obhájců loňského prvenství.

Kde sledovat šipky World Cup of Darts 2026 live: přenosy v TV a online

Šipkařským turnajům se dlouhodobě věnuje kanál Nova Sport 2, na kterém fanoušci najdou i letošní World Cup of Darts. Pro online přenosy poslouží platforma Oneplay.

Šipkám dál vládne Littler. Fenomenální mladík ve finále MS suverénně obhájil titul

Prize money a odměny jsou rekordní

Pro ročník 2026 byly navýšeny odměny – nově se hraje o celkový bank ve výši 500 000 britských liber. Vítězná dvojice si rozděli 100 tisíc.

FázePrize money
Vítězové£100,000
Finalisté£48,000
Semifinalisté£30,000
Čtvrtfinalisté£20,000
Osmifinalisté£10,000
2. tým ve skupině£6,000
3. tým ve skupině£5,000

Poslední vítězové šipkařského turnaje WCoD

Historicky nejúspěšnějším týmem je Anglie, z celkových 5 titulů byli hned u čtyř legendární Phil Taylor s Adrianem Lewisem.

Na druhém místě je Nizozemsko se 4 prvenstvími, na trofej už ale dosáhli také Wales, Skotsko, Austrálie a posledně Severní Irsko.

World Cup of Darts - poslední vítězové
RokVítězové
2025Josh Rock, Daryl Gurney (Severní Irsko)
2024Luke Humphries, Michael Smith (Anglie)
2023Gerwyn Price, Jonny Clayton (Wales)
2022Damon Heta, Simon Whitlock (AUS)
2021Peter Wright, John Henderson (Skotsko)
2020Gerwyn Price, Jonny Clayton (Wales)
2019Gary Anderson, Peter Wright(Skotsko)
2018Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld (Nizozemsko)
2017Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld (Nizozemsko)
2016Phil Taylor, Adrian Lewis (Anglie)
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Šalková vs. TubellováTenis - - 9. 6. 2026:Šalková vs. Tubellová //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 3:6, 0:0
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Bartůňková vs. VandewinkelováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 9. 6. 2026:Bartůňková vs. Vandewinkelová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 3:4
  • 1.24
  • -
  • 3.85
Bartoň vs. GadamauriTenis - - 9. 6. 2026:Bartoň vs. Gadamauri //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 4:5
  • 3.40
  • -
  • 1.30
Bouzková vs. KuděrmetovováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 9. 6. 2026:Bouzková vs. Kuděrmetovová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 16:30
  • 1.43
  • -
  • 2.77
Lajović vs. ForejtekTenis - - 9. 6. 2026:Lajović vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
9. 6. 16:30
  • 1.50
  • -
  • 2.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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