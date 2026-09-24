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Brit se Sedláčkovi omluví, kritikům ostře vzkázal: Pište komentáře a buďte k ho...

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  11:32
Anglický šipkař Scott Williams na mistrovství světa.

Anglický šipkař Scott Williams na mistrovství světa. | foto: Wayne Tuckwell / ProSportsImages / DPPI via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Anglický šipkař Scott Williams, přemožitel favorizovaného Michael van Gerwena...
Český šipkař Karel Sedláček.
Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa.
Karel Sedláček na šipkařském Grand Slamu.
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Finálovou porážku s Karlem Sedláčkem si hodně vyčítal. Stejně tak i vlažné podání ruky a vztekle zahozené šipky. „Až ho příště uvidím, omluvím se a pořádně mu pogratuluji,“ řekl Scott Williams na adresu českého soupeře ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Kritikům, kterým se nelíbilo jeho chování, pak adresoval daleko ostřejší vzkaz.

Závěrečný duel Players Championship v nizozemském Hertogenboschi klidně mohl skončit opačně.

Angličanovi v závěrečném legu za stavu 7:7 zbývalo na zavření 112. Nejprve trefil triple dvacet, pak si pomocí single dvacet chtěl sehrát na double šestnáct, ale předvedl hrubou chybu a šipkou trefil vedlejší pětku.

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O pár vteřin později se z vítězství radoval Sedláček. „Byl jsem zklamaný a opravdu strašně naštvaný, protože jsem promarnil šanci,“ komentoval zpětně Williams.

Emotivní reakce poraženého se některým fanouškům nepozdávaly, připadaly jim neuctivé vůči prvnímu Čechovi, který v historii ovládl turnaj PDC (Professional Darts Corporation).

Právě do nich se Williams pustil.

„Vy, co se díváte a říkáte, že jsem kre... Vydělal jsem deset tisíc liber, skvělé, ale minul jsem pár šipek, kterými jsem si mohl vydělat o pět tisíc liber navíc. Ty by mi zajistily lepší postavení v žebříčku i pozici pro kvalifikaci na Players Championship Finals,“ hlásil na videu.

A posléze přitvrdil: „Co kdybyste si, ku..., hleděli svého? Když se chci chovat jako ču..., tak se budu chovat jako ču.... Tak jen dál seďte u klávesnic a piště komentáře, dál buďte k ho... v šipkách a já se mezitím budu snažit dál hrát dobře a předvádět takové výkony.“

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Na závěr ještě zopakoval, že ani v nejmenším nechtěl Sedláčkovi pokazit jeho velký moment: „Nebylo to nic proti němu. Je to neuvěřitelný chlap, výhru si absolutně zasloužil. Ještě jednou mu gratuluji, fandím mu už dlouho.“

Williamsovi za jeho chování hrozí disciplinární postih. Hráči dle pravidel nesmí bezohledně házet šipkami, v minulosti se pokuty za podobný prohřešek pohybovaly ve výši několika stovek liber.

Anglický šipkař Scott Williams, přemožitel favorizovaného Michael van Gerwena ve čtvrtfinále MS.

Také světový hráč číslo dvaapadesát už v minulosti pár trestů dostal. Pozdvižení vyvolal i na mistrovství světa 2024, kde došel až do semifinále a dosáhl největšího úspěchu v kariéře.

V londýnském Alexandra Palace tehdy v osmifinále vyřadil Martina Schindlera z Německa a v rozhovoru na pódiu pronesl: „Díky za podporu, nikdy jsem na své straně neměl takový dav lidí. Vím, že jsme vyhráli dvě světové války a fotbalové mistrovství světa, ale tohle bylo něco...“

Televizní stanice Sky Sports se od jeho kontroverzního vyjádření distancovala přímo ve vysílání, on sám později uznal: „Bylo to opravdu hloupé, snad mi prominou všichni, kterých se to dotklo.“

Tentokrát jeho omluva směřovala jen k Sedláčkovi.

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