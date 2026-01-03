Terč vidí rozmazaně, na MS i tak exceloval. Šipkařský svéráz vybírá peníze i pro dceru

  15:06
Luke Littler ho nešetřil. Z pódia odcházel smutný, ale zklamání brzy setřese. Vždyť má za sebou fantastické vystoupení na mistrovství světa! Ryan Searle poprvé postoupil do semifinále, v novém vydání žebříčku si výrazně polepší. A to všechno s vzácnou oční vadou, která ovlivňuje jeho šipkařskou kariéru i běžný život.
Ryan Searle před semifinále mistrovství světa v šipkách.

Ryan Searle před semifinále mistrovství světa v šipkách. | foto: Dave ShoplandAP

Luke Littler se po výhře v semifinále mistrovství světa objímá s Ryanem Searlem.
Anglický šipkař Ryan Searle během semifinále mistrovství světa.
Luke Littler se povzbuzuje v semifinále mistrovství světa.
Luke Littler (vlevo) šipkuje, Ryan Searle ve světovém semifinále došipkoval.
37 fotografií

Osmatřicetiletý Angličan od narození trpí autozomálně dominantní optickou atrofií – genetickým onemocněním, které ovlivňuje vidění postupným ztenčováním zrakového nervu.

„Potýkám se s tím celý život, už ve škole jsem špatně viděl na tabuli. Nemohu s tím nic dělat, je to nevyléčitelné, s věkem se to může zhoršovat,“ vysvětloval Searle během turnaje.

Terč, od kterého jsou hráči dle pravidel vzdáleni 2,37 metru, vidí rozmazaně. Pomáhá si kontaktními čočkami, i tak během zápasů občas komunikuje s rozhodčím hlásícím skóre. Má totiž problém určit, kam jeho šipky dolétly.

O to působivější dojem jeho povedená cesta turnajem, a nejen ta, zanechala.

Do Londýna přijel ve velké formě, první čtyři kola zvládl bez ztráty setu. Ve čtvrtfinále si poradil se světovou pětkou a dobrým kamarádem Jonnym Claytonem (5:2).

Výtečnými výkony si zajistil velkou výzvu: semifinále proti úřadujícímu šampionovi a světovému hráči číslo jedna.

Littler hravě porazil Searla a je na šipkařském MS potřetí za sebou ve finále

Úvodní sadu mu vyfoukl, dalších šest ztratil. Fenomenálního mladíka, který dokončil duel s průměrem 105,35 a ve finále vyzve Giana van Veena, se jen marně snažil přibrzdit.

„Chtěl bych Ryana vyzdvihnout a poblahopřát mu, protože má za sebou fantastický turnaj,“ ocenil Litttler soupeře hned v pozápasovém rozhovoru v Alexandra Palace.

Až dosud byly Searleovým nejlepším výsledkem na mistrovství světa tři účasti ve čtvrtém kole.

Ryan Searle zdraví fanoušky před semifinále šipkařského mistrovství světa.

Luke Littler během semifinále šipkařského mistrovství světa.

Semifinálová jízda jej poprvé v kariéře vynese do elitní desítky žebříčku PDC. Poskočí z dvacáté příčky na osmou, navíc si vydělal 200 tisíc liber (v přepočtu 5,54 milionu korun).

A kdo ví, třeba se dočká i pozvánky do Premier League, prestižní série turnajů pro osmičku vybraných šipkařských hvězd, které se utkávají sedmnáct týdnů v řadě na začátku roku.

„Chtěl bych si ji zahrát. Aspoň jednou... Když se ozvou, půjdu do toho! Ale nejsem si jistý, jestli jsem pro takovou společnost vhodnou tváří,“ líčil na tiskové konferenci po úspěšném čtvrtfinále.

Ale ne, už je to tu zase... Humphries končí brzy, Nizozemsko oslavuje novou jedničku

Když se jej novináři zeptali, co konkrétně tím myslí, nahlas se zasmál: „No, jen se na mě podívejte! A u toho bych asi skončil.“

Nikdy nezastíral, že je tak trochu svéráz.

Vybral si přezdívku „Heavy Metal“, při jeho nástupech hraje píseň Paranoid od kapely Black Sabbath. Dlouhé vlasy mu spadají až po ramena, hází s nejtěžšími šipkami (34 gramů) na okruhu.

„Průměr mezi špičkou je zhruba 23 gramů, ale mně to takhle vyhovuje,“ popisoval v minulosti.

Ryan Searle nastupuje před semifinále šipkařského mistrovství světa.

Než se vrhl na dráhu profesionála, živil se jako umývač oken. Teď má za sebou nejlepší turnaj v kariéře, váží si i toho, že dokázal zvýšit povědomí o vzácné oční vadě, která trápí i jeho nejbližší.

„Problémy s očima mají oba rodiče. A protože jde o dědičné onemocnění, předal jsem to i svým dětem. Můj syn na tom není tak špatně, ale moje dcera vidí pořádně jen na dva metry. Chtěl bych pro ni pomoct najít lék. Pokud se mi to podaří, bude to pro mě znamenat opravdu hodně.“

Přesnou diagnózu se dozvěděl až v uplynulém roce a půl.

Začal o ní veřejně mluvit, věnuje se charitě. K podpoře pacientů se stejným zrakovým omezením se během mistrovství světa připojil i hlavní sponzor, sázková společnost Paddy Power.

Během semifinále dvou Angličanů rozmazala své logo na reklamních bannerech, navíc se zavázala dorovnat částku 15 tisíc liber (416 tisíc korun), kterou už Searle s dalšími partnery i soupeři během turnaje vybral.

„Z toho mám opravdu velkou radost,“ hlásil „Heavy Metal.“ A hrdý může být i na výkony, které v Alexandra Palace předvedl.

