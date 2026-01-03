Terč vidí rozmazaně, na MS i tak exceloval. Šipkařský svéráz vybírá peníze i pro dceru

Osmatřicetiletý Angličan od narození trpí autozomálně dominantní optickou atrofií – genetickým onemocněním, které ovlivňuje vidění postupným ztenčováním zrakového nervu.
„Potýkám se s tím celý život, už ve škole jsem špatně viděl na tabuli. Nemohu s tím nic dělat, je to nevyléčitelné, s věkem se to může zhoršovat,“ vysvětloval Searle během turnaje.
Ryan Searle has an eye conditon that severely impacts his vision.
That's not stopped him becoming one of the world's top darts players - and he hopes his run at the World Championship can inspire others.
Terč, od kterého jsou hráči dle pravidel vzdáleni 2,37 metru, vidí rozmazaně. Pomáhá si kontaktními čočkami, i tak během zápasů občas komunikuje s rozhodčím hlásícím skóre. Má totiž problém určit, kam jeho šipky dolétly.
O to působivější dojem jeho povedená cesta turnajem, a nejen ta, zanechala.
Do Londýna přijel ve velké formě, první čtyři kola zvládl bez ztráty setu. Ve čtvrtfinále si poradil se světovou pětkou a dobrým kamarádem Jonnym Claytonem (5:2).
Výtečnými výkony si zajistil velkou výzvu: semifinále proti úřadujícímu šampionovi a světovému hráči číslo jedna.
Úvodní sadu mu vyfoukl, dalších šest ztratil. Fenomenálního mladíka, který dokončil duel s průměrem 105,35 a ve finále vyzve Giana van Veena, se jen marně snažil přibrzdit.
„Chtěl bych Ryana vyzdvihnout a poblahopřát mu, protože má za sebou fantastický turnaj,“ ocenil Litttler soupeře hned v pozápasovém rozhovoru v Alexandra Palace.
Až dosud byly Searleovým nejlepším výsledkem na mistrovství světa tři účasti ve čtvrtém kole.
Semifinálová jízda jej poprvé v kariéře vynese do elitní desítky žebříčku PDC. Poskočí z dvacáté příčky na osmou, navíc si vydělal 200 tisíc liber (v přepočtu 5,54 milionu korun).
A kdo ví, třeba se dočká i pozvánky do Premier League, prestižní série turnajů pro osmičku vybraných šipkařských hvězd, které se utkávají sedmnáct týdnů v řadě na začátku roku.
„Chtěl bych si ji zahrát. Aspoň jednou... Když se ozvou, půjdu do toho! Ale nejsem si jistý, jestli jsem pro takovou společnost vhodnou tváří,“ líčil na tiskové konferenci po úspěšném čtvrtfinále.
Když se jej novináři zeptali, co konkrétně tím myslí, nahlas se zasmál: „No, jen se na mě podívejte! A u toho bych asi skončil.“
Nikdy nezastíral, že je tak trochu svéráz.
Vybral si přezdívku „Heavy Metal“, při jeho nástupech hraje píseň Paranoid od kapely Black Sabbath. Dlouhé vlasy mu spadají až po ramena, hází s nejtěžšími šipkami (34 gramů) na okruhu.
„Průměr mezi špičkou je zhruba 23 gramů, ale mně to takhle vyhovuje,“ popisoval v minulosti.
Než se vrhl na dráhu profesionála, živil se jako umývač oken. Teď má za sebou nejlepší turnaj v kariéře, váží si i toho, že dokázal zvýšit povědomí o vzácné oční vadě, která trápí i jeho nejbližší.
„Problémy s očima mají oba rodiče. A protože jde o dědičné onemocnění, předal jsem to i svým dětem. Můj syn na tom není tak špatně, ale moje dcera vidí pořádně jen na dva metry. Chtěl bych pro ni pomoct najít lék. Pokud se mi to podaří, bude to pro mě znamenat opravdu hodně.“
Přesnou diagnózu se dozvěděl až v uplynulém roce a půl.
Začal o ní veřejně mluvit, věnuje se charitě. K podpoře pacientů se stejným zrakovým omezením se během mistrovství světa připojil i hlavní sponzor, sázková společnost Paddy Power.
You may notice our Ally Pally branding looking a bit different tonight
Ryan Searle has reached the semis despite his ADOA - a rare eye condition resulting in blurred vision.
We're supporting Ryan in raising awareness of the condition & donating €15k to Cure ADOA foundation
Během semifinále dvou Angličanů rozmazala své logo na reklamních bannerech, navíc se zavázala dorovnat částku 15 tisíc liber (416 tisíc korun), kterou už Searle s dalšími partnery i soupeři během turnaje vybral.
„Z toho mám opravdu velkou radost,“ hlásil „Heavy Metal.“ A hrdý může být i na výkony, které v Alexandra Palace předvedl.