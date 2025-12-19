Anglický šipkař Taylor byl vyloučen z MS, měl pozitivní dopingový nález

Sedmadvacetiletý hráč se podrobil dopingovému testu v neděli, kdy na úvod turnaje v Alexandra Palace porazil Oskara Lukasiaka ze Švédska 3:0. Jakou zakázanou látku kontrola v těle 65. hráče světového žebříčku odhalila, zástupci PDC neuvedli.
Po loňském dopingovém nálezu hrozil Taylorovi dvouletý zákaz činnosti. Nakonec dostal měsíční distanc, protože zakázaný prostředek nepomáhal ke zlepšení výkonnosti a hráč byl testován mimo soutěž, uvedla agentura Reuters.
Žena mezi elitou? Kravina, reagují hvězdy. „Lady Littler“ vstřebává šipkařský humbuk