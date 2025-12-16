Frustrace, rány do stolu a ruce od krve. Myslel jsem na spoustu věcí, kál se šipkař

Kamery se nejprve věnovaly vítěznému Charliemu Manbymu, posléze se ale záběr ubral směrem k Menziesovi.
Skotský šipkař se totiž nejprve předklonil u svého stolu, aby do něj poté třikrát boxersky udeřil zespodu. Po ránách ze stolku popadaly na zem Menziesovy šipky i lahve s vodou.
V dalším okamžiku přece jenom převážilo fair play, kdy o 16 let starší hráč pogratuloval nováčkovi k cennému postupu do další fáze.
Podívejte se na reakci Camerona Menziese:
Some generational headloss by Cameron Menzies this mind 🤣🤣🤣 #PDCWorldChampionship pic.twitter.com/pTq4wElUyA— Vinlad (@Vinlad84) December 15, 2025
Poté už ale Menzies musel řešit opět méně příjemné starosti. Kvůli krvi na ruce skončil v péči zdravotníků, za své chování se ještě musel ospravedlnit divákům v aréně, kteří ho zasypali bučením.
„Chtěl bych se omluvit za to, co se stalo. Mrzí mě, že jsem reagoval tak, jak jsem reagoval,“ uvedl později Menzies v prohlášení.
A pokusil se vysvětlit, proč neudržel emoce na uzdě.
„Není to omluva, ale měl jsem na mysli spoustu věcí a myslím, že nakonec toho bylo až příliš. Neměl jsem snadné období, protože můj strýc Gary nedávno zemřel,“ přiznal nepříjemnou rodinnou zprávu Menzies.
„Kdybych postoupil, můj druhý zápas by se konal v den Garyho pohřbu, a to mi nedalo spát. Ale nechci Charlieho nijak znevažovat, hrál dobře,“ uznal kvalitu soupeře 26. hráč světového žebříčku.
Do utkání šel jak favorit, vždyť Manbymu patřila až 163. pozice. Jenže stále teprve dvacetiletý Angličan držel se zkušenějším šipkařem krok, dvakrát po ztrátě setu dokázal vyrovnat.
V rozhodující páté sadě pak překvapivý triumf dokonal, když v něm třemi vítěznými legy v řadě otočil nepříznivý stav.
A zatímco Manby si vychutnával radostné okamžiky, u Menziese byly projevy opačné.
„Nechci, aby mě lidé vnímali tímto způsobem. Ano, někdy bývám emotivní, ale ne takto. Nebylo to správné,“ uzavřel.