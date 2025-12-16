Frustrace, rány do stolu a ruce od krve. Myslel jsem na spoustu věcí, kál se šipkař

Autor:
  7:07
V těch emocích byste asi jen těžko našli výraznější rozdíl. Na jedné straně radost z postupu do druhého kola šipkařského mistrovství světa, na té druhé výrazně projevená frustrace poraženého Camerona Menziese. Ten pěstí opakovaně udeřil do stolu, až se mu na ruce objevila krev.
Šipkař Cameron Menzies sbírá věci po vyřazení v prvním kole na mistrovství...

Šipkař Cameron Menzies sbírá věci po vyřazení v prvním kole na mistrovství světa. | foto: Reuters

Šipkař Cameron Menzies reaguje v prvním kole na mistrovství světa.
Šipkař Cameron Menzies reaguje v prvním kole na mistrovství světa.
Šipkař Charlie Manby slaví výhru v prvním kole na mistrovství světa.
Šipkař Cameron Menzies se omlouvá za emoce po vyřazení v prvním kole na mistrovství světa.
6 fotografií

Kamery se nejprve věnovaly vítěznému Charliemu Manbymu, posléze se ale záběr ubral směrem k Menziesovi.

Skotský šipkař se totiž nejprve předklonil u svého stolu, aby do něj poté třikrát boxersky udeřil zespodu. Po ránách ze stolku popadaly na zem Menziesovy šipky i lahve s vodou.

V dalším okamžiku přece jenom převážilo fair play, kdy o 16 let starší hráč pogratuloval nováčkovi k cennému postupu do další fáze.

Podívejte se na reakci Camerona Menziese:

Poté už ale Menzies musel řešit opět méně příjemné starosti. Kvůli krvi na ruce skončil v péči zdravotníků, za své chování se ještě musel ospravedlnit divákům v aréně, kteří ho zasypali bučením.

„Chtěl bych se omluvit za to, co se stalo. Mrzí mě, že jsem reagoval tak, jak jsem reagoval,“ uvedl později Menzies v prohlášení.

A pokusil se vysvětlit, proč neudržel emoce na uzdě.

Šipkař Cameron Menzies se omlouvá za emoce po vyřazení v prvním kole na mistrovství světa.

„Není to omluva, ale měl jsem na mysli spoustu věcí a myslím, že nakonec toho bylo až příliš. Neměl jsem snadné období, protože můj strýc Gary nedávno zemřel,“ přiznal nepříjemnou rodinnou zprávu Menzies.

„Kdybych postoupil, můj druhý zápas by se konal v den Garyho pohřbu, a to mi nedalo spát. Ale nechci Charlieho nijak znevažovat, hrál dobře,“ uznal kvalitu soupeře 26. hráč světového žebříčku.

Do utkání šel jak favorit, vždyť Manbymu patřila až 163. pozice. Jenže stále teprve dvacetiletý Angličan držel se zkušenějším šipkařem krok, dvakrát po ztrátě setu dokázal vyrovnat.

Šipkař Cameron Menzies reaguje po vyřazení v prvním kole na mistrovství světa.

V rozhodující páté sadě pak překvapivý triumf dokonal, když v něm třemi vítěznými legy v řadě otočil nepříznivý stav.

A zatímco Manby si vychutnával radostné okamžiky, u Menziese byly projevy opačné.

„Nechci, aby mě lidé vnímali tímto způsobem. Ano, někdy bývám emotivní, ale ne takto. Nebylo to správné,“ uzavřel.

Luxusní péřovka a kukla. Neymar v New Yorku zaujal extravagantním oděvem

Extravagantní růžovo-bílý kabát Louis Vuitton nešel přehlédnout.

Brazilská fotbalová hvězda Neymar se během dovolené v New Yorku pokusila zůstat inkognito. Na rušném Times Square si však i v lyžařské kukle vysloužil pozornost – hlavně díky extravagantnímu...

15. prosince 2025  19:49

Mých deset let ve Slavii. Z charity se stal miliardový byznys, říká Tvrdík

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Už celou jednu dekádu šéfuje fotbalové Slavii. Jaroslav Tvrdík přišel k sešívaným v září 2015, kdy na zápasy v Edenu chodilo pár tisícovek diváků a sledovali Škodu, Pitáka či jakéhosi mladého...

15. prosince 2025  19:26

