Vosy, na mě si nepřijdete! Šipkař si vzal sprej na hubení hmyzu, skončil ale v slzách

V utkání s nizozemským krajanem Dannym Noppertem zaujal už krátce po svém nástupu. Když se spreje chopil, zprvu bojoval s víčkem.
Poté už ale na záludnou překážku vyzrál a mohl se vůči vosám vyzbrojit hojným stříkáním repelentu všude kolem i přímo na sebe.
Byl jeho boj s hmyzem úspěšný? Ne tak docela. V průběhu druhého setu totiž vosy od svého obličeje stejně musel odhánět.
Podívejte se, jak se Van der Velde vybavil proti vosám:
Jurjen van der Velde has come prepared on his Ally Pally debut! 🐝— PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025
What a character! 😂 pic.twitter.com/T1KKWcZQeD
A Van der Veldeho nasazení mohlo dokonce být i kontraproduktivní. Třiadvacetiletý šipkař si v jednu chvíli otíral obličej hadříkem.
„Není potvrzeno, zda je dojatý, nebo si nastříkal do očí sprej proti hmyzu,“ napsala na profilu na sociální síti X pořádající organizace PDC.
Roli mohly hrát právě i emoce. Brýlatý Nizozemec totiž absolvoval premiérovou účast na vrcholné akci. Proti zkušenějšímu a favorizovanému Noppertovi dokázal uhrát jeden set, po výsledku 1:3 jeho působení v Londýně skončilo.
Rozhodně zaujal, i když možná přece jenom více jako bojovník proti vosám. Ale kde se vlastně otravný hmyz vzal?
Odbornice Seirian Sumnerová pro BBC vysvětlovala, že jde podle ní o královny, které by mohly hnízdit v podkrovích či na pozemcích kolem parku, jenž obklopuje severolondýnský Alexandra Palace.
V něm už se s vosami museli od začátku turnaje vypořádat i další hráči. Hmyz se totiž opakovaně dostával do blízkosti šipkařů, narušoval hody i rozhovory.
Finskému hráči Teemu Harjuovi se jedna z vos usadila na límci košile. Angličan Ted Evetts ji pro změnu musel odpinknout z hrudníku, obdobný problém řešil i jeho krajan Rob Cross.
Jeden z nejvýraznějších momentů pak přichystal Nitin Kumar z Indie, jenž vosu dokonce zasáhl šipkou během letu. Jemu přítomnost hmyzu přinesla štěstí, jako první zástupce své země totiž postoupil do druhého kola.
Na rozdíl od Van der Veldeho, jemuž nestačil ani sprej.