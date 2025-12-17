Vosy, na mě si nepřijdete! Šipkař si vzal sprej na hubení hmyzu, skončil ale v slzách

  10:58
Musí se potýkat s nezvanými hosty. A jakými! Pořadatelé šipkařského mistrovství světa totiž v londýnském Alexandra Palace opakovaně čelí přítomnosti vos, které do průběhu turnaje zasahují. Vyzrát se na ně v prvním kole pokusil Jurjen van der Velde, jenž si na pódium donesl sprej na hubení hmyzu.
Sprej na hubení hmyzu při utkání mistrovství světa v šipkách.

foto: AP

Šipkař Jurjen van der Velde hází v utkání mistrovství světa.
Šipkařští fanoušci dorazili na mistrovství světa ve speciálních kostýmech.
Fanoušci šipek dorazili na mistrovství světa tradičně ve speciálních kostýmech.
Šipkařští fanoušci dorazili na mistrovství světa ve speciálních kostýmech.
V utkání s nizozemským krajanem Dannym Noppertem zaujal už krátce po svém nástupu. Když se spreje chopil, zprvu bojoval s víčkem.

Poté už ale na záludnou překážku vyzrál a mohl se vůči vosám vyzbrojit hojným stříkáním repelentu všude kolem i přímo na sebe.

Byl jeho boj s hmyzem úspěšný? Ne tak docela. V průběhu druhého setu totiž vosy od svého obličeje stejně musel odhánět.

Podívejte se, jak se Van der Velde vybavil proti vosám:

A Van der Veldeho nasazení mohlo dokonce být i kontraproduktivní. Třiadvacetiletý šipkař si v jednu chvíli otíral obličej hadříkem.

„Není potvrzeno, zda je dojatý, nebo si nastříkal do očí sprej proti hmyzu,“ napsala na profilu na sociální síti X pořádající organizace PDC.

Roli mohly hrát právě i emoce. Brýlatý Nizozemec totiž absolvoval premiérovou účast na vrcholné akci. Proti zkušenějšímu a favorizovanému Noppertovi dokázal uhrát jeden set, po výsledku 1:3 jeho působení v Londýně skončilo.

Sprej na hubení hmyzu při utkání mistrovství světa v šipkách.
Šipkař Jurjen van der Velde hází v utkání mistrovství světa.
Šipkařští fanoušci dorazili na mistrovství světa ve speciálních kostýmech.
Fanoušci šipek dorazili na mistrovství světa tradičně ve speciálních kostýmech.
Rozhodně zaujal, i když možná přece jenom více jako bojovník proti vosám. Ale kde se vlastně otravný hmyz vzal?

Odbornice Seirian Sumnerová pro BBC vysvětlovala, že jde podle ní o královny, které by mohly hnízdit v podkrovích či na pozemcích kolem parku, jenž obklopuje severolondýnský Alexandra Palace.

V něm už se s vosami museli od začátku turnaje vypořádat i další hráči. Hmyz se totiž opakovaně dostával do blízkosti šipkařů, narušoval hody i rozhovory.

Češi už jsou ze šipkařského MS pryč. Gawlas hladce podlehl Priceovi

Finskému hráči Teemu Harjuovi se jedna z vos usadila na límci košile. Angličan Ted Evetts ji pro změnu musel odpinknout z hrudníku, obdobný problém řešil i jeho krajan Rob Cross.

Jeden z nejvýraznějších momentů pak přichystal Nitin Kumar z Indie, jenž vosu dokonce zasáhl šipkou během letu. Jemu přítomnost hmyzu přinesla štěstí, jako první zástupce své země totiž postoupil do druhého kola.

Na rozdíl od Van der Veldeho, jemuž nestačil ani sprej.

