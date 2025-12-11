Bude MS o dvou hráčích? Odstrčený rival si rýpl do Littlera: Má to snadné, žije u mámy

V Londýně se opět po roce rozjíždí světový šampionát. Nebo bychom snad měli říct turnaj dvou mužů?
Možná to zní odvážně, ale v šipkařském prostředí panuje před startem více než třítýdenního zápolení jednoznačné přesvědčení. Vyhraje buď Littler, nebo jeho jmenovec Humphries.
Luke Littler was in the stands at Molineux for Wolves vs. United.— ESPN UK (@ESPNUK) December 8, 2025
Looks like he enjoyed that win 😉 pic.twitter.com/wX8XRWFcAR
Čeká se další velký souboj nejlepších hráčů současnosti. Dvojice, která předvádí u terčů podobnou dominanci jako třeba Jannik Sinner a Carlos Alcaraz na tenisových kurtech.
„Jsou úplně jinde,“ opakují neustále dokola experti. Fanoušci zastávají totožný názor, ani hlavní favorité na mistrovský titul se nezdráhají sami sebe pochválit.
„Podívejte se na výsledky, momentálně hrajeme na vyšší úrovni než všichni ostatní. Nemyslím to arogantně, tak to zkrátka je,“ poznamenal upřímně Humphries.
„Ti ostatní“ podobně odvážná prohlášení neslyší rádi. Někteří nad nimi jen mávnou rukou, jiní se dotčeně ozývají: Haló, nezapomněli jste na někoho? My jsme tady taky!
„Oba jsou výborní, ale že by snad měli i v nadcházejících letech suverénně vládnout šipkám? Ne, protože nedopustím, aby se to stalo. A nejsem jediný, kdo má takový záměr,“ vzkázal Michael van Gerwen.
Světová trojka za sebou nemá příliš povedenou sezonu, prošla si i nepříjemnostmi v osobním životě, konkrétně rozvodem po jedenácti letech manželství.
Za dvojicí Britů, stejně jako zbytek širší šipkařské špičky, výrazně zaostává. Možná i proto je při mediálních výstupech nezapomíná zmiňovat a směřovat k nim ještě větší pozornost.
Teď se Nizozemec v rozhovoru pro The Guardian zaměřil na Littlera.
„Vede si skvěle, ale všechno je pro něj strašně lehké. Nemá rodinu, žádné povinnosti, pořád žije se svou matkou. Jsem zvědavý, jak si povede, až bude muset začít čelit skutečnému životu.“
Teprve osmnáctiletý talent stále působí jako zjevení, úkaz z jiné planety. Letos posbíral deset turnajových prvenství, po vítězství na listopadovém Grand Slamu se stal světovou jedničkou.
„Přišlo mi, že na to všichni čekají. Nikdo neřešil, jak bych mohl vedoucí pozici uhájit, jen hledali cesty, jak mě Luke může přeskočit. Snažil jsem se, udělal jsem maximum, ale nepovedlo se, stojím proti neuvěřitelně silnému soupeři,“ popisoval Humphries.
Svého nástupce zná od jeho dvanácti let, rád říká, že k němu přistupuje jako k mladšímu bratrovi. Zároveň ale cítí, že se vzájemná rivalita, položená na férových a přátelských základech, začíná stupňovat.
Phil Taylor 7⃣9⃣🏆— Live Darts (@livedarts) November 23, 2025
Michael van Gerwen 4⃣8⃣🏆
James Wade 1⃣1⃣🏆
Luke Littler 9⃣🏆
Luke Humphries 8⃣🏆
Peter Wright 8⃣🏆
Gary Anderson 8⃣🏆
In less than two years, Littler has become the fourth most decorated major champion in PDC history 🤯 pic.twitter.com/PxJoFAIf5h
„Prohrál jsem s ním tři finále v řadě, plánuji si vynutit čtvrté. Chci, aby se zase rozhodovalo mezi námi. Ale s jiným koncem, vítězným pro mě! Po titulu mistra světa toužím, je to pro mě obrovská motivace.“
Jeho největší protivník výzvu přijímá. A je připravený: „Navzájem se posouváme, dostáváme ze sebe nejlepší výkony, servírujeme fanouškům skvělou show. Máme před sebou ještě spoustu památných bitev.“
Oba si věří. Oba spojuje odhodlaní uspět. Letošní bilance hovoří ve prospěch Littlera (7:4), který bude i v Alexandra Palace hlavním favoritem.
„Jen těžko můžete v predikcích jít proti němu. Ten kluk je až děsivý, hraje úžasně. U terče si občas dělá, co se mu zlíbí,“ prohlásila v podcastu Love the Darts bývalá světová jednička Colin Lloyd.
On i další experti, bývalí i stále aktivní hráči nepřestávají žasnout nad mladíkovými schopnostmi, talentem i mentalitou. „Nemá jedinou slabinu,“ pronesl obdivně Wayne Mardle ze stanice Sky Sports.
Šipkařský zázrak míří do Londýna s čistou hlavou. Počítá s tím, že až ho na pódium poprvé doprovodí hlasitý řev natěšených fanoušků, nervozita se dostaví: „Ale nic velkého, už vím, co očekávat.“
V prvním kole bude mít proti sobě Dariuse Labanauskase z Litvy, pětadevadesátého hráče žebříčku.
Nepřipouští si nic jiného než obhajobu, obtížný počin se v minulosti povedl jen Philu Taylorovi, Adrianu Lewisovi a Garymu Andersonovi, který v roce 2016 uspěl dvakrát v řadě jako dosud poslední.
Kdo může Littlera zastavit? Pokud mistrovství světa proběhne ve stejném duchu jako zbytek sezony, tak jedině Humphries.