náhledy
Začínáme u oblíbených animovaných filmů Já, padouch, kde jsou hlavními postavami mimoni. Právě jejich podobu si vybraly tyto fanynky.
Autor: AP
Velké zastoupení měli v londýnském Alexandra Palace superhrdinové. Zde třeba jedna z návštěvnic zvolila postavu Supermana.
Autor: AP
Další častý kostým odkazoval na populárního wrestlera Hulka Hogana, který zemřel v červenci 2025.
Autor: AP
Speciální outfit tradičně zvolil i skotský šipkař Peter Wright, jenž ve vánočním období vsadil na Grinche.
Autor: AP
Bezpečnost především! Typické zabarvení kuželů se při hledání zbytku skupiny může v hale hodit. Pokud tedy nevypijete příliš mnoho piva.
Autor: AP
Pokud se během turnaje děly nějaké záhady, nemuseli fanoušci zoufat. Scooby-Doo s dalšími členy party je jistě vyřešili.
Autor: Reuters
Někteří diváci se rozhodli obětovat komfort a šampionát navštěvovali v kostýmech, které mohly komplikovat pohyb. Jako například takto v případě hot dogů.
Autor: AP
Anglie a Mr. Bean, to jde zkrátka dohromady. Legendární nešika pochopitelně nepřišel sám, doprovodil ho nejlepší přítel - medvídek Teddy.
Autor: AP
Hulka Hogana jste v Alexandra Palace mohli vidět opravdu hned v několika provedeních. Snad se navzájem nepletli.
Autor: AP
Do Londýna dorazil z New Yorku také Spider-Man. Šipky hráčů naštěstí pavučinami nezastavil, a průběh šampionátu tak mohl proběhnout hladce.
Autor: AP
Že je šipkařské mistrovství světa náročné i fanděním, dokazuje tato pauza Batmana a Robina. První jmenovaný se dokonce zřejmě tolik zapotil, že musel odložit masku.
Autor: AP
Vzpomenete si na seriál Power Rangers? V Česku se vysílal v devadesátých letech, v Londýně jste tak mohli zažít nostalgickou chvilku.
Autor: AP
Se zeleným oblečením sladil i vlasy s vousy. Nabarvením hráč s přezdívkou Snakebite poměrně nezvykle zakryl i namalovanou hadí hlavu.
Autor: AP
Při nástupu do prvního kola měl na sobě také rukavice upravené do stylu Grinche. A když mu posléze nešly sundat, musela mu s nimi pomoci soupeřka Noa-Lynn van Leuvenová.
Autor: Reuters
Období svátků, kdy se mistrovství pravidelně hraje, potvrdil Evans nejenom speciálním dresem, ale při nástupu i stromečkem na hlavě.
Autor: AP
Před třetím zápasem na turnaji zaujal na pódiu tanečními kreacemi, vypůjčil si dokonce třásně od roztleskávaček. V utkání poté ovšem prohrál.
Autor: AP
Speciální pokrývku hlavy zvolil také Damon Heta z Austrálie. Jeho přezdívce Heat odpovídá velmi dobře, co myslíte?
Autor: Reuters
Oblíbeným suvenýrem u fanoušků je tento terč, který si lze nasadit na hlavu. Pak už jen musíte doufat, že po vás nikdo nebude házet šipky.
Autor: AP
Tento Shrek není prvním, kterého v galerii vidíte. Mezi fanoušky jde o oblíbenou postavu.
Autor: Reuters
Shreka musí samozřejmě doprovázet také jeho žena Fiona. Šipky jsou totiž ideální rodinnou zábavou.
Autor: Reuters
A ani Fiona nebyla v Alexandra Palace jediná, tato si i šipkami cvičně hodila. Jak by si asi u terče vedla v konkurenci Shreka či prince Krasoně?
Autor: AP
Nejen ve Shrekovi se objevily tři slepé myšky. Ujít si nenechaly ani vrchol šipkařské sezony.
Autor: Reuters
Od smrti Elvise Presleyho sice uplynulo už téměř 50 let, přesto byste narazili na konspirace, které jeho skon popírají. Jeho fanoušci se každopádně na šipkařský svátek dostavili.
Autor: Reuters
A právě pivo dominuje těmto šatům. Volba je to vzhledem k prosincovému a lednovému termínu konání vskutku odvážná.
Autor: AP
Pro milovníky italské kuchyně pozitivní zjištění, že existují i tyto kostýmy s pizzou. Nabízí se ale věčná otázka - dali byste na ně ananas, či nikoliv?
Autor: AP
A co takhle outfity ve stylu oblíbených alkoholických nápojů? Jako například whisky v tomto případě.
Autor: AP
Vzhledem k ohlušující atmosféře uvnitř haly by nebylo moudré brát s sebou malé potomky. Komu by se však stýskalo, může situaci vyřešit takto.
Autor: AP
V Anglii je rovněž populární dostihový sport. A tak není divu, že zavítala i tato skupina žokejů.
Autor: AP
Šestice fanoušků vsadila na styl německých fotbalistů z minulého tisíciletí, nechyběly ani robustní knírky.
Autor: AP
Další příznivec našich západních sousedů bojoval s ještě delšími vlasy. Jeho oblíbenci pak skončili před branami osmifinále.
Autor: AP
V davu slavil hrdina z Tlapkové patroly s maskotem fastfoodu McDonald’s či zarostlým Forrestem Gumpem.
Autor: AP
Výrazně v davu působil také tento perníček. Lidé sedící za ním asi příliš nadšení být nemohli.
Autor: Reuters
Dorazila i dvojice ze hry Super Mario, hlavního představitele doplnil i mladší bratr Luigi.
Autor: Reuters
Jak lze vidět, šipky táhnou fanoušky v každém věku. Hned za nimi si ale můžete všimnout Teletubbies, což jistě ocení nejmenší fanoušci.
Autor: AP
A opět skupina převlečená za kužely, které oranžová barva napomáhá k lepší orientaci v zatemnělé hale.
Autor: AP
Že by ale tito diváci měli nějaké úlevy? Nic takového, kontroly u vstupu museli absolvovat jako každý jiný.
Autor: AP
Diváci do Londýna cestovali z různých koutů světa, zde to vypadá na příznivce ze Spojených států.
Autor: AP
Narazit jste mohli i na fanoušky z pravěku. Pravda, o šipkách si lidé v té době mohli nechat jenom zdát.
Autor: AP
I takové záběry nabídlo okolí Alexandra Palace. K budově na kole přijíždějí fanoušci v kostýmech banánů.
Autor: AP