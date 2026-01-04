|
OBRAZEM: Superhrdinové, Elvis i pizza či pivo. Jaké byly kostýmy na MS v šipkách?
Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry
Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...
KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?
Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...
Dejte nám víc! Proč tenistům nestačí, že jim grandslam rozdá miliardu a půl
Na úvod s dovolením trochu roztočme bankovky. Před deseti lety mělo tenisové Australian Open dotaci v přepočtu 612 milionů korun, z toho 47 milionů připadlo vítězům. Letošnímu ročníku, který začíná...
Harden dotáhl v NBA Clippers k výhře po prodloužení, Houston porazil Minnesotu
Basketbalisté Los Angeles Clippers si v NBA připsali pátou výhru v řadě, Toronto zdolali na jeho palubovce 121:117 po prodloužení. S 31 body a 10 asistencemi jim pomohl James Harden. V atraktivním...
Senzace, dvojí česká radost! Menšík i Macháč získali před Australian Open titul
Parádní začátek sezony pro tenisty Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče! Oba se těsně před startem Australian Open radují z trofejí na okruhu ATP: Menšík ovládl podnik v Aucklandu, Macháč dobyl Adelaide....
Adamczykovou zastavila ve čtvrtfinále kolize, Hrůšová jela v Číně malé finále
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková po chybě soupeřky skončila na Světovém poháru v čínském středisku Tung-pej-ja ve čtvrtfinále. Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014, jež se vrací po mateřské...
Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida
Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...
Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase
Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...
El Nordico žhaví i sázka o kulich, dorazí influenceři či rapper
Není to velká sázka o malé pivo, ale malá sázka o velkého kulicha. Pokud ústečtí basketbalisté v sobotním El Nordiku, nejsledovanější bitvě Maxa NBL, skolí děčínského rivala, šéf Slunety v něm přijde...
Od Anny k Anně. Bidař, jeho pět žen, temperamentní Italka a chuť dál bojovat
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Ona je velmi vitální Italka, on tišší Čech. Společně jsou devátou sportovní dvojicí z mistrovství Evropy, po pouhých třinácti měsících spolupráce. „Martin je moc milý partner. Vůbec se nerozčiluje....
Patnáct bodů náskoku. Krasobruslařka Petrokinová obhájila evropský titul
Estonská krasobruslařka Niina Petrokinová obhájila evropský titul. Vedení po krátkém programu potvrdila nejlepší volnou jízdou. Vyhrála téměř o 15 bodů před Belgičankou Loenou Hendrickxoovu. Bronz...
Barcelona nezvládla El Clásico ofenzivně, v novém roce prohrála poprvé
Basketbalisté FC Barcelona nezvládli v Eurolize El Clásico s Realem Madrid a tradičnímu rivalovi, kterého před dvěma týdny ve španělské lize porazili, tentokrát podlehli 61:80. Katalánský klub od...
Báječný debut v italské lize. Durosinmi zařídil Pise remízu s Atalantou
Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající...
Skvělé akce i červené karty. Preciado opustil Spartu a přestoupil do Brazílie
Ángelo Preciado bavit a někdy i štvát fanoušky sparťanských fotbalistů už nebude. Sedmadvacetiletý ekvádorský reprezentant přestupuje do Atlético Mineiro, slavný brazilský klub z Belo Horizonte...